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Усик обратился к украинцам и попросил помочь детям

24 января 2024 12:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик обратился к украинцам и попросил помочь детям
Александр Усик во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик продолжает готовиться к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Между тренировками спортсмен нашел время, чтобы поддержать молодое поколение соотечественников. 

Усик обратился к украинским школьникам и призвал помогать детям, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Всеукраинские школьные лиги". 

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Александр Усик продолжает развивать спорт в Украине. Он принимает участие во многих благотворительных проектов, которые направлены на популяризацию спорта и помощь людям, которые в ней нуждаются. 

Александр Усик
Александр Усик записал обращение. Скриншот YouTube

Что сказал Усик 

Украинский боксер привлек внимание к новому проекту, целью которого является привлечение школьников к активному образу жизни, к постоянной соревновательной практике, к психоэмоциональной реабилитации.

"Выражаю свою поддержку общему проекту "пліч-о-пліч". Это состязание среди школьников. Я знаю, что такое единство. Я знаю, что такое команда и как она помогает друг другу идти к победе. Хочу всех поблагодарить за поддержку этого проекта, пожелать успеха и хорошо выполненной работы. Слава Богу всего и слава Украине", — рассказал Александр Усик. 

Бой украинца с Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля в саудовском Эр-Рияде. Оба спортсмена продолжают подготовку к противостоянию. 

Напомним, сборная Украины может не выйти на Евро-2024 из-за позиции УЕФА — что известно. 

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спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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