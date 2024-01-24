Усик обратился к украинцам и попросил помочь детям

Александр Усик во время интервью. Скриншот YouTube

Украинский боксер Александр Усик продолжает готовиться к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Между тренировками спортсмен нашел время, чтобы поддержать молодое поколение соотечественников.

Усик обратился к украинским школьникам и призвал помогать детям, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Всеукраинские школьные лиги".

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Александр Усик записал обращение. Скриншот YouTube

Что сказал Усик

Украинский боксер привлек внимание к новому проекту, целью которого является привлечение школьников к активному образу жизни, к постоянной соревновательной практике, к психоэмоциональной реабилитации.

"Выражаю свою поддержку общему проекту "пліч-о-пліч". Это состязание среди школьников. Я знаю, что такое единство. Я знаю, что такое команда и как она помогает друг другу идти к победе. Хочу всех поблагодарить за поддержку этого проекта, пожелать успеха и хорошо выполненной работы. Слава Богу всего и слава Украине", — рассказал Александр Усик.

Бой украинца с Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля в саудовском Эр-Рияде. Оба спортсмена продолжают подготовку к противостоянию.

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