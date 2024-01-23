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Усик стал соавтором песни украинского исполнителя — видео клипа

23 января 2024 19:23
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Агабекян Карен
редактор
Усик стал соавтором песни украинского исполнителя — видео клипа
Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиях WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик в течение длительного времени писал стихи. Однако, украинский боксер попробовал себя и как автор песен.

Исполнитель Максим Деревянчук, более известный как DREVO, выпустил клип на песню, соавтором слов к которой стал Усик.

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Усик попробовал себя как автор песни

Новая песня от DREVO называется "Терпи козак". Идейным вдохновителем стал Усик, который написал стих и обратился с ним к исполнителю. Солист отметил, что работа над песней длилась три месяца.

"DREVO — "Терпи козак" это песня созданная совместно с Александром Усиком. Александр написал стихотворение и предложил мне сотворить на него песню. Мы работали 3 месяца и вот можем показать вам наш труд!", — написал исполнитель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DREVO (@drevo_official)

Отметим, что Усик сейчас находится в Испании, где проходит его подготовка к поединку с британцем Тайсоном Фьюри за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Бой состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

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