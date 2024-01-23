Усик став співавтором пісні українського виконавця — відео кліпу
Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA у надважкій вазі Олександр Усик протягом тривалого часу писав вірші. Проте український боксер спробував себе і як автор пісень.
Виконавець Максим Деревянчук, більш відомий як DREVO, випустив кліп на пісню, співавтором слів до якої став Усик.
Усик спробував себе як автор пісні
Нова пісня від DREVO називається "Терпи козак". Ідейним натхненником став Усик, який написав вірш і звернувся з ним до виконавця. Соліст зазначив, що робота над піснею тривала три місяці.
"DREVO — "Терпи козак" це пісня створена спільно з Олександром Усиком. Олександр написав вірш і запропонував мені створити на нього пісню. Ми працювали 3 місяці й ось можемо показати вам нашу працю!", — написав виконавець.
Зазначимо, що Усик зараз перебуває в Іспанії, де проходить його підготовка до поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі. Бій відбудеться 17 лютого у Саудівській Аравії.
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