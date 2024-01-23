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Усик став співавтором пісні українського виконавця — відео кліпу

23 січня 2024 19:23
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик став співавтором пісні українського виконавця — відео кліпу
Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA у надважкій вазі Олександр Усик протягом тривалого часу писав вірші. Проте український боксер спробував себе і як автор пісень.

Виконавець Максим Деревянчук, більш відомий як DREVO, випустив кліп на пісню, співавтором слів до якої став Усик.

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Усик спробував себе як автор пісні

Нова пісня від DREVO називається "Терпи козак". Ідейним натхненником став Усик, який написав вірш і звернувся з ним до виконавця. Соліст зазначив, що робота над піснею тривала три місяці.

"DREVO — "Терпи козак" це пісня створена спільно з Олександром Усиком. Олександр написав вірш і запропонував мені створити на нього пісню. Ми працювали 3 місяці й ось можемо показати вам нашу працю!", — написав виконавець.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DREVO (@drevo_official)

Зазначимо, що Усик зараз перебуває в Іспанії, де проходить його підготовка до поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі. Бій відбудеться 17 лютого у Саудівській Аравії.

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Олександр Усик
бокс
пісня
професійний бокс
українські боксери
DREVO

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