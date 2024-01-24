Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Усик звернувся до українців та попросив допомогти дітям arrow

Усик звернувся до українців та попросив допомогти дітям

24 січня 2024 12:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик звернувся до українців та попросив допомогти дітям
Олександр Усик під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик продовжує готуватися до бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Між тренуваннями спортсмен знайшов час, щоби підтримати молоде покоління земляків.

Усик звернувся до українських школярів і закликав допомагати дітям, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Всеукраїнські шкільні ліги".

Читайте також:

Олександр Усик продовжує розвивати спорт в Україні. Він бере участь у багатьох благодійних проєктах, спрямованих на популяризацію спорту та допомогу людям, які її потребують.

Олександр Усик
Олександр Усик записав звернення. Скриншот YouTube

Що сказав Усик

Український боксер привернув увагу до нового проєкту, який має на меті залучення школярів до активного способу життя, до постійної змагальної практики, до психоемоційної реабілітації.

"Висловлюю свою підтримку загальному проєкту пліч-о-пліч.  Це змагання серед школярів. Я знаю, що таке єдність. Я знаю, що таке команда, і як вона допомагає одне одному йти до перемоги. Хочу всім подякувати за підтримку цього проєкту, побажати успіху і гарно виконанної роботи. Слава Богу за все та слава Україні", — розповів Олександр Усик.

Бій українця з Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого у саудівському Ер-Ріяді. Обидва спортсмени продовжують підготовку до протистояння.

Нагадаємо, збірна України може не вийти на Євро-2024 через позицію УЄФА — що відомо

Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер.

Зінченко назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі. 

Роналду завершить кар'єру в Європі — про який клуб ідеться. 

"Динамо" поверне в Україну гравця із чемпіонату Болгарії.

Забарний зацікавив клуб, що регулярно виборює титули.

спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі