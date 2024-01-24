Усик звернувся до українців та попросив допомогти дітям

Олександр Усик під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Український боксер Олександр Усик продовжує готуватися до бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Між тренуваннями спортсмен знайшов час, щоби підтримати молоде покоління земляків.

Усик звернувся до українських школярів і закликав допомагати дітям, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Всеукраїнські шкільні ліги".

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Олександр Усик продовжує розвивати спорт в Україні. Він бере участь у багатьох благодійних проєктах, спрямованих на популяризацію спорту та допомогу людям, які її потребують.

Олександр Усик записав звернення. Скриншот YouTube

Що сказав Усик

Український боксер привернув увагу до нового проєкту, який має на меті залучення школярів до активного способу життя, до постійної змагальної практики, до психоемоційної реабілітації.

"Висловлюю свою підтримку загальному проєкту пліч-о-пліч. Це змагання серед школярів. Я знаю, що таке єдність. Я знаю, що таке команда, і як вона допомагає одне одному йти до перемоги. Хочу всім подякувати за підтримку цього проєкту, побажати успіху і гарно виконанної роботи. Слава Богу за все та слава Україні", — розповів Олександр Усик.

Бій українця з Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого у саудівському Ер-Ріяді. Обидва спортсмени продовжують підготовку до протистояння.

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