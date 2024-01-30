Хави рассказал ужасные вещи о тренерстве в Барселоне — с ним согласен Гвардиола

Хави Эрнандес во время матча. Фото: Фото: REUTERS/Vincent West

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес из-за неудовлетворительных результатов будет работать в клубе до конца сезона. Однако, специалист не расстроен своим уходом.

Хави рассказал, что время на тренерском мостике клуба является жестоким, передает Mundo Deportivo.

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Отметим, что Хави объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона после поражения от "Вильярреала" со счетом 3:5.

Хосеп Гвардиола. Фото: "Ман Сити"

Проклятье тренерского мостика "Барселоны"

По словам Хави, главного тренера "Барселоны" ежедневно заставляют чувствовать себя бесполезным. К тому же специалист не чувствует удовольствия от работы и у него возникают мысли будто он рискует жизнью.

Хави отметил, что бывший главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола в личном общении ему подтвердил такое же мнение.

"Мне жаль, но такова реальность. Ежедневно тебе создают ощущение бесполезности. Пеп Гвардиола уже рассказывал мне об этом, когда мы беседовали. Я видел, как страдал Луис Энрике. Нам необходимо все внимательно все обдумать.

Существует проблема с требованиями к этой должности. Это чувство, будто ты каждый раз рискуешь своей жизнью. Вот почему я утверждаю, что это жестоко и не приносит удовлетворения", — заявил главный тренер "Барселоны".

Отметим, что после 21 тура "Барселона" находится в турнирной таблице чемпионата Испании на четвертом месте, имея отставание от "Жироны" на 11 очков.

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