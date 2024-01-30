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Хаві розповів жахливі речі про тренерство в Барселоні — з ним згоден Гвардіола

30 січня 2024 18:35
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Агабекян Карен
редактор
Хаві розповів жахливі речі про тренерство в Барселоні — з ним згоден Гвардіола
Хаві Ернандес під час матчу. Фото: Фото: REUTERS/Vincent West
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер каталонської "Барселони" Хаві Ернандес через незадовільні результати працюватиме в клубі лише до кінця сезону. Проте фахівець не засмучений своїм відходом.

Хаві розповів, що час на тренерському містку клубу є жорстоким, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначимо, що Хаві оголосив про свій вихід з клубу по закінченні сезону після поразки від "Вільярреалу" з рахунком 3:5.

Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола. Фото: "Ман Сіті"

Прокляття тренерського містка "Барселони"

За словами Хаві, головного тренера "Барселони" щодня змушують почуватися не потрібним. До того ж фахівець не відчуває задоволення від роботи й у нього виникають думки ніби він ризикує життям.

Хаві зазначив, що колишній головний тренер "Барселони" Хосеп Гвардіола в особистому спілкуванні йому підтвердив таку саму думку.

"Мені шкода, але така реальність. Щодня тобі створюють відчуття не потрібності. Пеп Гвардіола вже розповідав мені про це, коли ми розмовляли. Я бачив, як страждав Луїс Енріке. Нам необхідно все уважно все обміркувати.

Існує проблема із вимогами до цієї посади. Це почуття, ніби ти щоразу ризикуєш своїм життям. Ось чому я стверджую, що це жорстоко і не приносить задоволення", — заявив головний тренер "Барселони".

Зазначимо, що після 21 туру "Барселона" перебуває у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії на четвертому місці, маючи відставання від "Жирони" на 11 очок.

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футбол
Барселона
Хосеп Гвардіола
Хаві Ернандес

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