Мічел визначився, кого забере з Жирони до Барселони, і хоче вигнати Левандовського

Головний тренер Жирони Мічел Санчес. Фото: REUTERS/Albert Gea

У літнє міжсезоння "Барселона" залишиться без головного тренера, оскільки Хаві Ернандес вже ухвалив рішення про звільнення з команди. Найімовірнішим кандидатом на посаду є наставник "Жирони" Мічел Санчес.

За інформацією порталу El Nacional, Мічел вже планує майбутній перехід.

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Мічел Санчес та Хаві Ернандес. Фото: REUTERS/Albert Gea

Що хоче змінити Мічел Санчес

За інформацією джерела, Мічел зустрічався з керівництвом "Барселони" та обговорював питання щодо комплектування складу на наступний сезон.

Мічел хоче забрати до "Барселони" Савіо Морейру та Алеїша Гарсію. При цьому Санчес хоче, щоб команда повернула відпущеного в оренду до "Жирони" Еріка Гарсію. Про інші прізвища нинішніх підопічних тренера не повідомляється.

Також фахівець у разі свого переходу до "Барселони" хоче позбутися Роберта Левандовського, Жюля Кунде, Жоау Фелікса та Маркоса Алонсо.

Зазначимо, що на посаду головного тренера "Барселони" називалися інші претенденти. Проте лише з Санчесом керівництво клубу зустрічалося кілька разів ще восени 2023-го року.

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