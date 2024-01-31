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Жирона запросить трьох гравців, щоб стати чемпіоном Іспанії

31 січня 2024 15:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жирона запросить трьох гравців, щоб стати чемпіоном Іспанії
Савіо показує, скільки гравців підпише "Жирона". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво іспанської "Жирони" активізувало зусилля по роботі на трансферному ринку. Найближчим часом команда Мічела Санчеса спробує підписати одразу трьох нових гравців.

Тренерський штаб просить посилити оборону та середню лінію, повідомляє Marca.

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Мічел Санчес, як і раніше, не коментує питання про битву за чемпіонський титул в іспанській Ла-Лізі, поки його команда продовжує боротися за перемогу в кожному матчі. При цьому тренер зіткнувся з великою кількістю травм та попросив керівництво клубу допомогти розв'язувати цю проблему.

Оріоль Ромеу
Оріоль Ромеу під час виступів за "Жирону". Фото: instagram.com/oriolromeu18/

Хто перейде до "Жирони"

До закриття зимового трансферного ринку-2024 залишилося менше ніж доба. Саме стільки часу залишилося у каталонського клубу для того, щоб домовитися про перехід новачків та зареєструвати їх.

При цьому поки що відоме прізвище лише одного гравця, за якого бореться "Жирона". Це 32-річний півзахисник Оріоль Ромеу. Вихованець "Барселони" провів у "Жироні" минулий сезон, після чого "синьо-гранатових" вирішили викупити контракт футболіста. Проте, він так і не заграв на "Камп Ноу". Хаві Ернандес не проти того, щоб Оріоль повернувся на "Естаді Монтіліві".

Крім Ромеу "Жирона" веде переговори щодо трансферів двох захисників, прізвища яких залишаються таємницею. Однак одним із них може стати 18-річний центральний захисник Тобіас Слоцагер з данського клубу "Оденсе". У разі вдалого оформлення цих угод про них офіційно буде оголошено вже в четвер, першого лютого.

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Іспанська Ла Ліга
Жирона

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