Шовковский исправил ошибку Луческу в Динамо — о чем речь
Форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ванат рассказал об изменениях в команде. Новый тренер Александр Шовковский постепенно меняет тренировки и принципы игры "бело-синих".
Ванат объяснил, что именно изменилось в "Динамо" с приходом Шовковского, сообщает YouTube-канал "ВДИНАМО".
Александр Шовковский возглавил "Динамо" в конце прошлого года после досрочного ухода Мирчи Луческу. Под руководством бывшего голкипера сборной Украины "бело-синие" успели провести четыре официальных матча, в которых не потеряли ни одного очка.
Сравнение "Динамо" при Шовковском и Луческу
Владислав Ванат отметил, что в последнее время в команде улучшился эмоциональный фон. Новому наставнику удалось наладить атмосферу в раздевалке, футболисты постепенно избавляются от психологических проблем. Шовковский ввел на тренировках занятия, которые помогают игрокам развивать технические навыки. "Динамовцы" стали меньше уставать, у них остается больше сил на матчи.
Футболисты киевской команды продолжают готовиться на сборах ко второй половине сезона. После 14 поединков "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Уже 24 февраля "бело-синие" сыграют на выезде с харьковским "Металлистом 1925".
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