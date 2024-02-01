Шовковский исправил ошибку Луческу в Динамо — о чем речь

Владислав Ванат празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ванат рассказал об изменениях в команде. Новый тренер Александр Шовковский постепенно меняет тренировки и принципы игры "бело-синих".

Ванат объяснил, что именно изменилось в "Динамо" с приходом Шовковского, сообщает YouTube-канал "ВДИНАМО".

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Александр Шовковский возглавил "Динамо" в конце прошлого года после досрочного ухода Мирчи Луческу. Под руководством бывшего голкипера сборной Украины "бело-синие" успели провести четыре официальных матча, в которых не потеряли ни одного очка.

Владислав Ванат отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Сравнение "Динамо" при Шовковском и Луческу

Владислав Ванат отметил, что в последнее время в команде улучшился эмоциональный фон. Новому наставнику удалось наладить атмосферу в раздевалке, футболисты постепенно избавляются от психологических проблем. Шовковский ввел на тренировках занятия, которые помогают игрокам развивать технические навыки. "Динамовцы" стали меньше уставать, у них остается больше сил на матчи.

Футболисты киевской команды продолжают готовиться на сборах ко второй половине сезона. После 14 поединков "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Уже 24 февраля "бело-синие" сыграют на выезде с харьковским "Металлистом 1925".

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