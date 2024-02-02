Модрич завершает карьеру — стала известна дата

Лука Модрич подает угловой. Фото: REUTERS/Ana Beltran

Лидер сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич задумался о завершении карьеры. Футболист может закончить выступления уже летом этого года.

Модрич хочет выиграть несколько трофеев перед уходом из футбола, сообщает Cadena Ser.

Читайте также:

Контракт Луки Модрича с мадридским "Реалом" действует до лета 2024 года. "Королевский клуб" каждый год предлагает возрастным футболистам продлить соглашение не больше чем на 12 месяцев. Однако не исключено, что испанцы не предложат новый контракт 38-летнему футболисту.

Завершение карьеры Модрича

Хорватский футболист уже не может играть так же часто, как еще несколько лет назад. Однако он вынужден выходить на поле почти каждый выходные из-за того, что молодые игроки "Реала" часто травмируются. При этом Лука Модрич понимает, что его роль в команде снижается и необходимо позволить проявить себя более юным конкурентам за место в основном составе.

Лука Модрич поздравляет Антонио Рюдигера. Фото: REUTERS/Juan Medina

Лука Модрич всерьез задумался о том, чтобы завершить карьеру летом 2024 года. Это произойдет в том случае, если футболист не получит интересное предложение из Саудовской Аравии или американской MLS. При этом ветеран готов даже отказаться от продления контракта с "Реалом".

Лука Модрич совершенно точно уйдет из сборной Хорватии после Евро-2024. Он надеется, что этот турнир станет триумфальным для его национальной команды.

В сезоне 2023/2024 Лука Модрич сыграл за "Реал" 16 поединков в испанской Ла Лиге. Он забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" — известно, сколько хотят заработать португальцы.

Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта.

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь.

Супряга попрощался с "Динамо" — что известно.

Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь.

"Шахтер" подписал контракт с новым звездным тренером.