В Реале придумали возможность пригласить Мбаппе в ближайшее лето

Килиан Мбаппе борется за мяч. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе станет футболистом мадридского "Реала". Форвард уже решил уйти из "ПСЖ" в конце нынешнего сезона.

"Королевский клуб" сможет платить Мбаппе зарплату, которую он получает в Париже, сообщает Madrid Zone.

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Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" действует до лета 2024 года, и французский форвард не собирается продлевать соглашение. Летом он станет свободным агентом и сможет бесплатно перейти в другой клуб.

Килиан Мбаппе во время атаки. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Трансфер Мбаппе в "Реал"

Несмотря на интерес к форварду со стороны некоторых английских клубов, он решил продолжить карьеру в мадридском "Реале". Испанцы давно согласовали это с Килианом Мбаппе, но стороны решили пока не объявлять об этом официально.

Единственной проблемой для "Реала" могла стать зарплата футболиста, который получает в "ПСЖ" около 100 млн евро в год и не хочет соглашаться на снижение оклада. "Королевский клуб" привлек спонсоров, которые будут платить Мбаппе часть этой зарплаты. Сама она будет разделена на несколько частей, что поможет "Реалу" избежать нарушения финансового фэйр-плей.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе сыграл за "ПСЖ" 27 матчей во всех турнирах. Он забил 28 голов и сделал три результативные передачи.

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