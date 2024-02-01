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У Реалі вигадали можливість запросити Мбаппе найближчого літа

1 лютого 2024 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Реалі вигадали можливість запросити Мбаппе найближчого літа
Кіліан Мбаппе виборює м'яч. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе стане футболістом мадридського "Реала". Форвард вже вирішив піти з "ПСЖ" наприкінці цього сезону.

"Королівський клуб" зможе платити Мбаппе зарплату, яку він отримує у Парижі, повідомляє Madrid Zone.

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Контракт Кіліана Мбаппе з "ПСЖ" діє до літа 2024 року, і французький форвард не має наміру продовжувати угоду. Влітку він стане вільним агентом і зможе безкоштовно перейти до іншого клубу.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе під час атаки. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Трансфер Мбаппе у "Реал"

Попри інтерес до форварда з боку деяких англійських клубів, він вирішив продовжити кар'єру у мадридському "Реалі". Іспанці давно погодили це з Кіліаном Мбаппе, але сторони вирішили поки не оголошувати про це офіційно.

Єдиною проблемою для "Реала" могла стати зарплата футболіста, який отримує в "ПСЖ" близько 100 млн євро на рік і не хоче погоджуватися на зниження окладу. "Королівський клуб" залучив спонсорів, які платитимуть Мбаппе частину цієї зарплати. Сама вона буде розділена на кілька частин, що допоможе "Реалу" уникнути порушення фінансового fair-play.

У сезоні 2023/2024 Кіліан Мбаппе зіграв за "ПСЖ" 27 матчів у всіх турнірах. Він забив 28 голів та зробив три результативні передачі.

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спорт
футбол
Кіліан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
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