У Реалі вигадали можливість запросити Мбаппе найближчого літа

Кіліан Мбаппе виборює м'яч. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе стане футболістом мадридського "Реала". Форвард вже вирішив піти з "ПСЖ" наприкінці цього сезону.

"Королівський клуб" зможе платити Мбаппе зарплату, яку він отримує у Парижі, повідомляє Madrid Zone.

Читайте також:

Контракт Кіліана Мбаппе з "ПСЖ" діє до літа 2024 року, і французький форвард не має наміру продовжувати угоду. Влітку він стане вільним агентом і зможе безкоштовно перейти до іншого клубу.

Кіліан Мбаппе під час атаки. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Трансфер Мбаппе у "Реал"

Попри інтерес до форварда з боку деяких англійських клубів, він вирішив продовжити кар'єру у мадридському "Реалі". Іспанці давно погодили це з Кіліаном Мбаппе, але сторони вирішили поки не оголошувати про це офіційно.

Єдиною проблемою для "Реала" могла стати зарплата футболіста, який отримує в "ПСЖ" близько 100 млн євро на рік і не хоче погоджуватися на зниження окладу. "Королівський клуб" залучив спонсорів, які платитимуть Мбаппе частину цієї зарплати. Сама вона буде розділена на кілька частин, що допоможе "Реалу" уникнути порушення фінансового fair-play.

У сезоні 2023/2024 Кіліан Мбаппе зіграв за "ПСЖ" 27 матчів у всіх турнірах. Він забив 28 голів та зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, Циганков дізнається про свій новий клуб у квітні — є два варіанти.

Шовковський виправив помилку Луческу в "Динамо" — про що йдеться.

Супряга попрощався з "Динамо" — що відомо.

Голанн обрав новий клуб і готується до гучного трансферу.

"Динамо" змінить склад — кого продасть київський клуб.

Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу.