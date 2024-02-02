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Модрич завершує кар'єру — стала відома дата

2 лютого 2024 11:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Модрич завершує кар'єру — стала відома дата
Лука Модрич подає кутовий. Фото: REUTERS/Ana Beltran
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Хорватії та мадридського "Реала" Лука Модрич задумався про завершення кар'єри. Футболіст може закінчити виступи вже влітку цього року.

Модрич хоче виграти кілька трофеїв перед відходом з футболу, повідомляє Cadena Ser.

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Контракт Луки Модрича з мадридським "Реалом" чинний до літа 2024 року. "Королівський клуб" щороку пропонує віковим футболістам продовжити угоду не більше ніж на 12 місяців. Проте, не виключено, що іспанці не запропонують новий контракт 38-річному футболісту.

Завершення кар'єри Модрича

Хорватський футболіст уже не може грати так само часто, як ще кілька років тому. Однак він змушений виходити на поле майже кожних вихідних через те, що молоді гравці "Реала" часто травмуються. При цьому Лука Модрич розуміє, що його роль у команді знижується і необхідно дозволити проявити себе молодшим конкурентам за місце в основному складі.

Лука Модріч
Лука Модрич вітає Антоніо Рюдігера. Фото: REUTERS/Juan Medina

Лука Модрич серйозно задумався про те, щоб завершити кар'єру влітку 2024 року. Це станеться у тому випадку, якщо футболіст не отримає цікавої пропозиції із Саудівської Аравії чи американської MLS. При цьому ветеран готовий навіть відмовитися від продовження контракту з "Реалом".

Лука Модрич абсолютно точно піде зі збірної Хорватії після Євро-2024. Він сподівається, що цей турнір стане тріумфальним для його національної команди.

У сезоні 2023/2024 Лука Модрич зіграв за "Реал" 16 поєдинків в іспанській Ла-Лізі. Він забив один м'яч і зробив чотири результативні передачі.

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футбол
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Євро-2024
Лука Модріч
Збірна Хорватії з футболу

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