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Трубін піде з Бенфіки — відомо, скільки хочуть заробити португальці

2 лютого 2024 09:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін піде з Бенфіки — відомо, скільки хочуть заробити португальці
Анатолій Трубін розпочинає атаку "Бенфіки". Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. З’явився ще один відомий претендент на молодого футболіста.

"Бенфіка" продасть українця, як тільки отримає вигідну пропозицію щодо його трансферу, повідомляє Daily Mail.

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Анатолій Трубін провів у Португалії менш як рік, але вже встиг стати основним воротарем та одним із лідерів команди. "Бенфіка" веде боротьбу за чемпіонський титул у національній першості та відстає від лідера лише на одне очко. Українець може стати чемпіоном Португалії, але влітку залишить "Бенфіку".

Анатолій Трубін
Кабрал і Трубін під час серії пенальті. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Куди може перейти Трубін

Контракт українського голкіпера з "орлами" чинний до літа 2028 року. "Бенфіка" заплатила донецькому "Шахтарю" 10 млн євро за Анатолія Трубіна. Його трансферна вартість вже зросла, і португальці хочуть заробити на переході футболіста щонайменше 30 млн євро.

Трубіним продовжують цікавитися міланський "Інтер" та мюнхенська "Баварія". Але тепер цього списку додалися ще дві команди з англійської Прем'єр-ліги. Анатолій може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні, якщо цей інтерес збережеться до літа.

"Челсі" та "Манчестер Юнайтед" збираються розпочати наступний сезон із новими воротарями. Обидва клуби шукають молодих, перспективних, але при цьому холоднокровних голкіперів із досвідом виступів у єврокубках. Анатолій Трубін відповідає цим критеріям.

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