Ювентус продасть К'єзу, щоб запросити Судакова

Федеріко К'єза на лаві запасних "Ювентуса". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Півзахисник збірної Італії та "Ювентуса" Федеріко К'єза не погоджується продовжувати контракт із клубом. Його місце в туринській команді може посісти Георгій Судаков.

Українець є пріоритетним кандидатом для заміни К'єзи, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Зірковий лідер "Ювентуса" Федеріко К'єза готовий вислухати пропозиції від інших клубів. Він сумнівається у доцільності продовження кар'єри у туринській команді. У послугах 26-річного чемпіона Європи зацікавлені одразу кілька клубів з англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Федеріко К'єза святкує гол. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Судаков замість К'єзи

Контракт хавбека збірної Італії з "Ювентусом" діє до літа 2025 року. Керівництво "старої синьйори" хоче отримати від Федеріко К'єзи відповідь про те, де він хоче продовжити кар'єру, до кінця поточного сезону. Якщо футболіст захоче піти, його продадуть найближчого літа. Таким чином "Ювентус" зможе заробити щонайменше 40 млн євро.

Георгій Судаков під час тренування. Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Стара синьйора" витратить ці гроші на трансфер нового центрального півзахисника. Туринський клуб обирає із трьох кандидатів. Крім Георгія Судакова з донецького "Шахтаря", йдеться про Маттія Дзакканьї з "Лаціо" та Доменіко Берарді з "Сассуоло".

У сезоні-2023/2024 Федеріко К'єза зіграв за "Ювентус" 18 поєдинків у всіх турнірах. Він забив шість м'ячів та зробив одну результативну передачу.

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