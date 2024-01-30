Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Судаков домовився з Шахтарем про новий контракт із клаусулою arrow

Судаков домовився з Шахтарем про новий контракт із клаусулою

30 січня 2024 20:33
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Судаков домовився з Шахтарем про новий контракт із клаусулою
Георгій Судаков перед виходом на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" незабаром може оголосити добрі новини про Георгія Судакова. Можливо, клубу вдалося домовитись про продовження контракту зі своєю зіркою.

Про продовження контракту повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

Зазначимо, що у зимове трансферне вікно за Судаковим полювали "Наполі" та "Ювентус". Обом командам "Шахтар" відмовив.

Судаков продовжив контракт на 5 років

За інформацією джерела, "Шахтар" домовився із Судаковим про новий контракт до червня 2029 року.

Романо зазначив, що у новому договорі прописано обов'язкову суму викупу у розмірі понад 100 млн євро.

"Нова угода діятиме до червня 2029 року.

Зрозумійте, що він включатиме пункт про звільнення від відповідальності на суму понад 100 мільйонів євро", — написав інсайдер.

Також Романо порадив стежити за розвитком ситуації із Судаковим, за яким стежать багато клубів.

"Один із тих, за ким варто стежити влітку, найкращий талант у списку багатьох клубів", — додав Романо.

Судаков цього сезону провів за "гірників" 18 матчів, у яких забив три голи і віддав один асист.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу.

Лунін втратить місце в основі "Реала" — відома дата повернення Куртуа.

"Челсі" не виплатить "Шахтарю" величезні гроші за Мудрика — відома причина.

"Реал" зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін.

Мудрика запросять у відомий європейський клуб за однієї важливої умови.

"Динамо" знайшло у Туреччині нового центрального захисника — що про нього відомо.

футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Георгій Судаков

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі