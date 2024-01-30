Судаков домовився з Шахтарем про новий контракт із клаусулою

Георгій Судаков перед виходом на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" незабаром може оголосити добрі новини про Георгія Судакова. Можливо, клубу вдалося домовитись про продовження контракту зі своєю зіркою.

Про продовження контракту повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

Зазначимо, що у зимове трансферне вікно за Судаковим полювали "Наполі" та "Ювентус". Обом командам "Шахтар" відмовив.

🚨🇺🇦 EXCL: Georgiy Sudakov agrees on new long term deal at Shakhtar Donetsk! Agreement has been reached.



New deal will be valid until June 2029.



❗️ Understand it will include release clause worth more than €100m.



Одна передача влітку, top talent on list of many clubs. pic.twitter.com/2OaLgipJSd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024

Судаков продовжив контракт на 5 років

За інформацією джерела, "Шахтар" домовився із Судаковим про новий контракт до червня 2029 року.

Романо зазначив, що у новому договорі прописано обов'язкову суму викупу у розмірі понад 100 млн євро.

"Нова угода діятиме до червня 2029 року.

Зрозумійте, що він включатиме пункт про звільнення від відповідальності на суму понад 100 мільйонів євро", — написав інсайдер.

Також Романо порадив стежити за розвитком ситуації із Судаковим, за яким стежать багато клубів.

"Один із тих, за ким варто стежити влітку, найкращий талант у списку багатьох клубів", — додав Романо.

Судаков цього сезону провів за "гірників" 18 матчів, у яких забив три голи і віддав один асист.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу.

Лунін втратить місце в основі "Реала" — відома дата повернення Куртуа.

"Челсі" не виплатить "Шахтарю" величезні гроші за Мудрика — відома причина.

"Реал" зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін.

Мудрика запросять у відомий європейський клуб за однієї важливої умови.

"Динамо" знайшло у Туреччині нового центрального захисника — що про нього відомо.