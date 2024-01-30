Ювентус зробив Шахтарю смішну пропозицію щодо трансферу Судакова

Георгій Судаков виходить на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Туринський "Ювентус" в останні дні зимового трансферного вікна намагається купити півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова. Правда, пропозиції італійці роблять дуже дивні.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, туринці хотіли орендувати Судакова.

Читайте також:

Нова пропозиція "Ювентуса"

За інформацією італійських джерел, перед закриттям трансферного вікна "Ювентус" запропонував оренду із зобов'язанням викупу, якщо команда пройде в наступну Лігу чемпіонів.

У "Шахтарі" подібні пропозиції не сприймають й вимагають, щоб викуп був обов'язковим, за суму понад 40 млн євро. У "Ювентусі" не готові платити за гравця понад 30 млн євро.

Зазначимо, що у "Шахтарі" хворобливо відносяться до пропозицій оренди з правом викупу своїх зірок. Свого часу "гірники" відмовились за такою схемою віддавати у лондонський "Арсенал" Миколу Матвієнка.

Судаков цього сезону провів за "гірників" 18 матчів, у яких забив три голи та віддав один асист.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу.

Лунін втратить місце в основі "Реала" — відома дата повернення Куртуа.

"Челсі" не виплатить "Шахтарю" величезні гроші за Мудрика — відома причина.

"Реал" зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін.

Мудрика запросять у відомий європейський клуб за однієї важливої умови.

"Динамо" знайшло у Туреччині нового центрального захисника — що про нього відомо.