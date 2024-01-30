Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ювентус зробив Шахтарю смішну пропозицію щодо трансферу Судакова arrow

Ювентус зробив Шахтарю смішну пропозицію щодо трансферу Судакова

30 січня 2024 16:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ювентус зробив Шахтарю смішну пропозицію щодо трансферу Судакова
Георгій Судаков виходить на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Туринський "Ювентус" в останні дні зимового трансферного вікна намагається купити півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова. Правда, пропозиції італійці роблять дуже дивні.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, туринці хотіли орендувати Судакова.

Читайте також:

Нова пропозиція "Ювентуса"

За інформацією італійських джерел, перед закриттям трансферного вікна "Ювентус" запропонував оренду із зобов'язанням викупу, якщо команда пройде в наступну Лігу чемпіонів.

У "Шахтарі" подібні пропозиції не сприймають й вимагають, щоб викуп був обов'язковим, за суму понад 40 млн євро. У "Ювентусі" не готові платити за гравця понад 30 млн євро.

Зазначимо, що у "Шахтарі" хворобливо відносяться до пропозицій оренди з правом викупу своїх зірок. Свого часу "гірники" відмовились за такою схемою віддавати у лондонський "Арсенал" Миколу Матвієнка.

Судаков цього сезону провів за "гірників" 18 матчів, у яких забив три голи та віддав один асист.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу. 

Лунін втратить місце в основі "Реала" — відома дата повернення Куртуа. 

"Челсі" не виплатить "Шахтарю" величезні гроші за Мудрика — відома причина. 

"Реал" зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін.

Мудрика запросять у відомий європейський клуб за однієї важливої умови. 

"Динамо" знайшло у Туреччині нового центрального захисника — що про нього відомо.

футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Ювентус

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі