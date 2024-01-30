Ювентус сделал Шахтеру смешное предложение по трансферу Судакова
Туринский "Ювентус" в последние дни зимнего трансферного окна пытается купить полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова. Правда, предложения итальянцы делают очень "удивительные".
По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы хотели арендовать Судакова.
Новое предложение "Ювентуса"
По информации итальянских источников, перед закрытием трансферного окна "Ювентус" предложил аренду с обязательством выкупа, если команда пройдет в следующую Лигу чемпионов.
В "Шахтере" подобные предложения не воспринимают и требуют, чтобы выкуп был обязательным, за сумму более 40 млн евро. Но в "Ювентусе" не готовы платить за игрока более 30 млн евро.
Отметим, что в "Шахтере" болезненно относятся к предложениям по аренде с правом выкупа своих звезд. В свое время "горняки" отказались по такой схеме отдавать в лондонский "Арсенал" Николая Матвиенко.
Судаков в этом сезоне провел за "горняков" 18 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист.
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