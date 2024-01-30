Ювентус сделал Шахтеру смешное предложение по трансферу Судакова

Георгий Судаков выходит на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Туринский "Ювентус" в последние дни зимнего трансферного окна пытается купить полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова. Правда, предложения итальянцы делают очень "удивительные".

По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы хотели арендовать Судакова.

Читайте также:

Новое предложение "Ювентуса"

По информации итальянских источников, перед закрытием трансферного окна "Ювентус" предложил аренду с обязательством выкупа, если команда пройдет в следующую Лигу чемпионов.

В "Шахтере" подобные предложения не воспринимают и требуют, чтобы выкуп был обязательным, за сумму более 40 млн евро. Но в "Ювентусе" не готовы платить за игрока более 30 млн евро.

Отметим, что в "Шахтере" болезненно относятся к предложениям по аренде с правом выкупа своих звезд. В свое время "горняки" отказались по такой схеме отдавать в лондонский "Арсенал" Николая Матвиенко.

Судаков в этом сезоне провел за "горняков" 18 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист.

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб.

Лунин потеряет место в основе "Реала" — известная дата возвращения Куртуа.

"Челси" не выплатит "Шахтеру" огромные деньги за Мудрика — известна причина.

"Реал" сделает ставку на украинского голкипера, и это не Лунин.

Мудрика пригласят в известный европейский клуб при одном важном условии.

"Динамо" нашло в Турции нового центрального защитника — что о нем известно.