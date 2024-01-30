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Судаков договорился с Шахтером о новом контракте с клаусулой

30 января 2024 20:33
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Агабекян Карен
редактор
Судаков договорился с Шахтером о новом контракте с клаусулой
Георгий Судаков перед выходом на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" вскоре может объявить хорошие новости о Георгии Судакове. Возможно, клубу удалось договориться о продлении контракта со своей звездой.

О продлении контракта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, "Шахтер" договорился с Судаковым о новом контракте до июня 2029 года.

Романо отметил, что в новом договоре прописана обязательная сумма выкупа в размере более 100 млн евро.

"Новое соглашение будет действовать до июня 2029 года.

Поймите, что он будет включать в себя пункт об освобождении от ответственности на сумму более 100 миллионов евро", — написал инсайдер.

Также Романо посоветовал следить за развитием ситуации с Судаковым, за которым следят многие клубы.

"Один из тех, за кем стоит следить летом, лучший талант в списке многих клубов", — добавил Романо.

Судаков в этом сезоне провел за "горняков" 18 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист.

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Георгий Судаков

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