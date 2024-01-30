Судаков договорился с Шахтером о новом контракте с клаусулой
Донецкий "Шахтер" вскоре может объявить хорошие новости о Георгии Судакове. Возможно, клубу удалось договориться о продлении контракта со своей звездой.
О продлении контракта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Отметим, что в зимнее трансферное окно за Судаковым охотились "Наполи" и "Ювентус". Обоим командам "Шахтер" отказал.
🚨🇺🇦 EXCL: Georgiy Sudakov agrees on new long term deal at Shakhtar Donetsk! Agreement has been reached.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024
New deal will be valid until June 2029.
❗️ Understand it will include release clause worth more than €100m.
One to watch in the summer, top talent on list of many clubs. pic.twitter.com/2OaLgipJSd
Судаков продлил контракт на 5 лет
По информации источника, "Шахтер" договорился с Судаковым о новом контракте до июня 2029 года.
Романо отметил, что в новом договоре прописана обязательная сумма выкупа в размере более 100 млн евро.
"Новое соглашение будет действовать до июня 2029 года.
Поймите, что он будет включать в себя пункт об освобождении от ответственности на сумму более 100 миллионов евро", — написал инсайдер.
Также Романо посоветовал следить за развитием ситуации с Судаковым, за которым следят многие клубы.
"Один из тех, за кем стоит следить летом, лучший талант в списке многих клубов", — добавил Романо.
Судаков в этом сезоне провел за "горняков" 18 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист.
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