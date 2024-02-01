Ювентус продаст Кьезу, чтобы пригласить Судакова

Федерико Кьеза на скамейке запасных "Ювентуса". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Полузащитник сборной Италии и "Ювентуса" Федерико Кьеза не соглашается продлевать контракт с клубом. Его место в туринской команде может занять Георгий Судаков.

Украинец является приоритетным кандидатом для замены Кьезы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Читайте также:

Звездный лидер "Ювентуса" Федерико Кьеза готов выслушать предложения от других клубов. Он сомневается в целесообразности продолжения карьеры в туринской команде. В услугах 26-летнего чемпиона Европы заинтересовано сразу несколько клубов из английской Премьер-лиги (АПЛ).

Федерико Кьеза празднует гол. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Судаков вместо Кьезы

Контракт хавбека сборной Италии с "Ювентусом" действует до лета 2025 года. Руководство "старой синьоры" хочет получить от Федерико Кьезы ответ о том, где он хочет продолжить карьеру, до конца текущего сезона. Если футболист захочет уйти, его продадут ближайшим летом. Таким образом "Ювентус" сможет заработать как минимум 40 млн евро.

Георгий Судаков на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

"Старая синьора" потратит эти деньги по трансфер нового центрального полузащитника. Туринский клуб выбирает из трех кандидатов. Помимо Георгия Судакова из донецкого "Шахтера", речь идет про Маттиа Дзакканью из "Лацио" и Доменико Берарди из "Сассуоло".

В сезоне 2023/2024 Федерико Кьеза сыграл за "Ювентус" 18 поединков во всех турнирах. Он забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта.

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь.

Супряга попрощался с "Динамо" — что известно.

Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.

"Динамо" изменит состав — кого продаст киевский клуб.

Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб.