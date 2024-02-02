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Трубин уйдет из Бенфики — известно, сколько хотят заработать португальцы

2 февраля 2024 09:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин уйдет из Бенфики — известно, сколько хотят заработать португальцы
Анатолий Трубин начинает атаку "Бенфики". Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Появился еще один известный претендент на молодого футболиста. 

"Бенфика" продаст украинца, как только получит выгодное предложение по его трансферу, сообщает Daily Mail

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Анатолий Трубин провел в Португалии меньше года, но уже успел стать основным вратарем и одним из лидеров команды. "Бенфика" ведет борьбу за чемпионский титул в национальном первенстве и отстает от лидера всего на одно очко. Украинец может стать чемпионом Португалии, но летом покинет "Бенфику". 

Анатолий Трубин
Кабрал и Трубин во время серии пенальти. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Куда может перейти Трубин 

Контракт украинского голкипера с "орлами" действует до лета 2028 года. "Бенфика" заплатила донецкому "Шахтеру" 10 млн евро за Анатолия Трубина. Его трансферная стоимость уже выросла, и португальцы хотят заработать на переходе футболиста как минимум 30 млн евро. 

Трубиным продолжают интересоваться миланский "Интер" и мюнхенская "Бавария". Но теперь к этому списку добавились еще две команды из английской Премьер-лиги. Анатолий может продолжить карьеру на Туманном Альбионе, если этот интерес сохранится до лета. 

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" собираются начать следующий сезон с новыми вратарями. Оба клуба ищут молодых, перспективных, но при этом хладнокровных голкиперов с опытом выступлений в еврокубках. Анатолий Трубин соответствует этим критериям. 

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