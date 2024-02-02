Трубин уйдет из Бенфики — известно, сколько хотят заработать португальцы

Анатолий Трубин начинает атаку "Бенфики". Фото: instagram.com/slbenfica/

Голкипер сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Появился еще один известный претендент на молодого футболиста.

"Бенфика" продаст украинца, как только получит выгодное предложение по его трансферу, сообщает Daily Mail.

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Анатолий Трубин провел в Португалии меньше года, но уже успел стать основным вратарем и одним из лидеров команды. "Бенфика" ведет борьбу за чемпионский титул в национальном первенстве и отстает от лидера всего на одно очко. Украинец может стать чемпионом Португалии, но летом покинет "Бенфику".

Кабрал и Трубин во время серии пенальти. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Куда может перейти Трубин

Контракт украинского голкипера с "орлами" действует до лета 2028 года. "Бенфика" заплатила донецкому "Шахтеру" 10 млн евро за Анатолия Трубина. Его трансферная стоимость уже выросла, и португальцы хотят заработать на переходе футболиста как минимум 30 млн евро.

Трубиным продолжают интересоваться миланский "Интер" и мюнхенская "Бавария". Но теперь к этому списку добавились еще две команды из английской Премьер-лиги. Анатолий может продолжить карьеру на Туманном Альбионе, если этот интерес сохранится до лета.

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" собираются начать следующий сезон с новыми вратарями. Оба клуба ищут молодых, перспективных, но при этом хладнокровных голкиперов с опытом выступлений в еврокубках. Анатолий Трубин соответствует этим критериям.

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