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Льюис Хэмилтон станет пилотом "Феррари" в Формуле-1

1 февраля 2024 11:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Льюис Хэмилтон станет пилотом "Феррари" в Формуле-1
Льюис Хэмилтон на подиуме. Фото: instagram.com/lewishamilton/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный британский автогонщик Льюис Хэмилтон решился на кардинальные перемены в карьере. Он подпишет контракт с новой командой "Формулы-1", на болидах которой будет выступать в следующем сезоне. 

Хэмилтон готовится стать частью скудерии "Феррари", сообщает AS

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Льюис Хэмилтон принял решение согласиться на переход в другую "конюшню" чемпионата мира по кольцевым автогонкам. Он будет защищать красные цвета "Феррари". 

Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон наблюдает за триумфом Макса Ферстаппена. Фото: REUTERS/Edgar Su

Новый сезон Хэмилтона 

Контракт 39-летнего автогонщика с "Мерседесом" действовал по схеме "1+1", однако стороны решили не продлевать соглашение. Инициатором этого шага стал сам британец, которому "Феррари" предложил выгодный контракт. 

В настоящий момент Хэмилтон обсуждает с итальянской скудерией детали сделки. Британец будет выступать на болидах "Феррари", уже начиная с сезона 2025. Прошлый сезон семикратный чемпион "Формулы-1" начал на третьем месте в итоговом зачете. Он набрал 234 очка. 

Чемпионом мира в прошлом сезоне стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", которому удалось завоевать свой третий титул. Нидерландец набрал 575 баллов. 

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