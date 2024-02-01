Льюис Хэмилтон станет пилотом "Феррари" в Формуле-1

Льюис Хэмилтон на подиуме. Фото: instagram.com/lewishamilton/

Известный британский автогонщик Льюис Хэмилтон решился на кардинальные перемены в карьере. Он подпишет контракт с новой командой "Формулы-1", на болидах которой будет выступать в следующем сезоне.

Хэмилтон готовится стать частью скудерии "Феррари", сообщает AS.

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Новый сезон Хэмилтона

Контракт 39-летнего автогонщика с "Мерседесом" действовал по схеме "1+1", однако стороны решили не продлевать соглашение. Инициатором этого шага стал сам британец, которому "Феррари" предложил выгодный контракт.

В настоящий момент Хэмилтон обсуждает с итальянской скудерией детали сделки. Британец будет выступать на болидах "Феррари", уже начиная с сезона 2025. Прошлый сезон семикратный чемпион "Формулы-1" начал на третьем месте в итоговом зачете. Он набрал 234 очка.

Чемпионом мира в прошлом сезоне стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", которому удалось завоевать свой третий титул. Нидерландец набрал 575 баллов.

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