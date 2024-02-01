Відомий український хокеїст загинув після поранення на фронті

Денис Пашинський у лавах ЗСУ. Фото: facebook.com/fhu.com.ua

Ексхокеїст збірної України Денис Пашинський пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Спортсмен отримав на фронті поранення, яке виявилося несумісним із життям.

Лікарі кілька днів виборювали життя Пашинського, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Федерації хокею України.

Читайте також:

Денис Пашинський приєднався до лав Збройних сил України (ЗСУ) влітку 2023-го по мобілізації. Він провів на фронті понад рік і взяв участь у бойових діях у кількох гарячих точках.

Денис Пашинський під час спортивної кар'єри. Фото: facebook.com/fhu.com.ua

Наприкінці січня 2024 року під час обстрілу противника Пашинського з побратимами завалило у бліндажі. Колишнього хокеїста евакуювали до Дніпра, де лікарі кілька днів боролися за життя Дениса. Його серце зупинилося 27 січня.

Спортивна кар'єра Пашинського

Захисник України народився у Києві 1978-го року. Він виступав за кілька хокейних клубів. У складі "Києва" воротар ставав віцечемпіоном України. З "Донбасом" він завоював бронзову медаль національної першості.

Денис Пашинський виступав за збірну України, був майстром спорту міжнародного рівня. У національній команді Пашинський став чемпіоном Універсіади-1999.

Нагадаємо, Циганков дізнається про свій новий клуб у квітні — є два варіанти.

Супряга попрощався з "Динамо" — що відомо.

Голанн обрав новий клуб і готується до гучного трансферу.

"Динамо" змінить склад — кого продасть київський клуб.

Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу.

Гвардіола порадив "Барселоні" тренера, який допоможе виграти титули.