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Відомий український хокеїст загинув після поранення на фронті

1 лютого 2024 12:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий український хокеїст загинув після поранення на фронті
Денис Пашинський у лавах ЗСУ. Фото: facebook.com/fhu.com.ua
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ексхокеїст збірної України Денис Пашинський пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Спортсмен отримав на фронті поранення, яке виявилося несумісним із життям.

Лікарі кілька днів виборювали життя Пашинського, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Федерації хокею України.

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Денис Пашинський приєднався до лав Збройних сил України (ЗСУ) влітку 2023-го по мобілізації. Він провів на фронті понад рік і взяв участь у бойових діях у кількох гарячих точках.

Денис Пашинський
Денис Пашинський під час спортивної кар'єри. Фото: facebook.com/fhu.com.ua

Наприкінці січня 2024 року під час обстрілу противника Пашинського з побратимами завалило у бліндажі. Колишнього хокеїста евакуювали до Дніпра, де лікарі кілька днів боролися за життя Дениса. Його серце зупинилося 27 січня.

Спортивна кар'єра Пашинського

Захисник України народився у Києві 1978-го року. Він виступав за кілька хокейних клубів. У складі "Києва" воротар ставав віцечемпіоном України. З "Донбасом" він завоював бронзову медаль національної першості.

Денис Пашинський виступав за збірну України, був майстром спорту міжнародного рівня. У національній команді Пашинський став чемпіоном Універсіади-1999.

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