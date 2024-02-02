Хаві розповів, що відбувається в Барселоні і чому він йде з клубу

Хаві Ернандес відповідає на запитання журналістів. Скриншот YouTube

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес назвав справжню причину кардинальних змін у своїй кар'єрі. Влітку цього року наставник піде з "Барселони".

Хаві розповів, як це рішення позначиться на команді, повідомляє Mundo Deportivo.

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Гра каталонської "Барселони" часто піддається критиці з боку експертів та вболівальників цього сезону. Команда стала регулярно втрачати очки. Після поразки від мадридського "Реала" у фіналі Суперкубка Іспанії було декілька фіаско в національній першості. Наставник "Барселони" відреагував на цю ситуацію. Він вирішив достроково піти з клубу наприкінці сезону.

Хаві керує тренуванням "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea

Мотиви вчинку Хаві

Тренер "синьо-гранатових" є вихованцем клубу, який провів у ньому практично всю ігрову кар'єру. Хаві розпочав тренерську діяльність на Близькому Сході, після чого йому запропонували очолити "Барселону".

У свій перший же сезон із каталонською командою молодий тренер виграв іспанську Ла-Лігу та Суперкубок країни. "Барселона" мало пропускала та демонструвала впевнену гру. Але вже за рік ситуація помітно погіршилася.

"Інтуїція підказала мені, що є лише один спосіб виправити те, що відбувається. Мій відхід допоможе об'єднати команду. Це саме те, чого їй так не вистачає останнім часом. Після того, як я оголосив про своє рішення, гравці та вболівальники змогли знову відчути сімейну атмосферу", — розповів Хаві Ернандес.

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