Хави рассказал, что происходит в Барселоне и почему он уходит из клуба

Хави Эрнандес отвечает на вопросы журналистов. Скриншот YouTube

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес назвал настоящую причину кардинальных изменений в своей карьере. Летом этого года наставник уйдет из "Барселоны".

Хави рассказал, как это решение отразится на команде, сообщает Mundo Deportivo.

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Игра каталонской "Барселоны" часто поддается критике со стороны экспертов и болельщиков в нынешнем сезоне. Команда стала регулярно терять очки. После поражения от мадридского "Реала" в финале Суперкубка Испании последовали несколько фиаско в национальном первенстве. Наставник "Барселоны" отреагировал на эту ситуацию. Он решил досрочно уйти из клуба в конце сезона.

Хави руководит тренировкой "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea

Мотивы поступка Хави

Тренер "сине-гранатовых" является воспитанником клуба, который провел в нем практически всю игровую карьеру. Хави начал тренерскую деятельность на Ближнем Востоке, после чего ему предложили возглавить "Барселону".

В свой первый же сезон с каталонской командой молодой тренер выиграл испанскую Ла Лигу и Суперкубок страны. "Барселона" мало пропускала и демонстрировала уверенную игру. Но уже через год ситуация заметно ухудшилась.

"Интуиция подсказала мне, что есть только один способ исправить то, что происходит. Мой уход поможет объединить команду. Это именно то, чего ей так не хватает в последнее время. После того как я объявил о своем решении, игроки и болельщики смогли снова почувствовать семейную атмосферу", — рассказал Хави Эрнандес.

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