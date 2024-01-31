Сакки рассказал, как Де Дзерби сделает Барселону чемпионом

Роберто Де Дзерби руководит игрой "Брайтона". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки считает, что Роберто Де Дзерби был бы идеальным выбором для "Барселоны" или "Ливерпуля". Экс-наставник "Милана" расстроен тем, что ни один ведущий клуб Серии А не попытается заполучить молодого специалиста.

Де Дзерби стал потенциальной заменой Юргену Клоппу в "Ливерпуле" и Хави в "Барселоне", напоминает La Gazzetta dello Sport.

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Контракт Роберто Де Дзерби с "Брайтоном" рассчитан до июня 2026 года. В соглашение 44-летнего тренера с "чайками" включен пункт, согласно которому он может досрочно уйти из клуба после того, как за итальянского специалиста заплатят отступные в размере 13 млн евро.

Де Дзерби в "Барселоне"

Арриго Сакки, бывший тренер сборной Италии и "Милана", объяснил, почему Роберто Де Дзерби идеально подойдет как "Ливерпулю", так и "Барселоне". Эксперт заявил, что наставник "Брайтона" является одним из немногих современных тренеров, под руководством которых развиваются молодые футболисты.

"Я рад видеть, что Де Дзерби связан с ведущими европейскими клубами, такими как "Барселона" и "Ливерпуль. Я считаю его самым интересным тренером последнего поколения, поэтому чувствую, что он готов получить работу в одном из грандов. Жаль, что ни один итальянский клуб, судя по трансферным слухам, не попытается его заполучить.

Я знаю его много лет. Однажды Роберто позвонил мне и спросил, можем ли мы встретиться и поговорить о футболе. В то время он был тренером "Фоджи", и я был впечатлен. Его команда играла в испанском стиле. Владение мячом, высокий прессинг, доминирование на поле. Я был другом владельцев "Сассуоло" семьи Сквинци и режиссера Джованни Карневали, поэтому позвонил им и сказал: "Это подходящий тренер для вас". Они не сразу пришли к соглашению. На то, чтобы пожать руки, потребовалось больше года, но в конечном итоге это было выгодно и клубу, и Де Дзерби", — рассказал Арриго Сакки.

Роберто Де Дзерби во время тренировки. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Сильные стороны Де Дзерби

Итальянский тренер провел три сезона в "Сассуоло", выиграв 43 из 120 игр. Он покинул клуб в 2021 году, чтобы присоединиться к донецкому "Шахтеру" в Украине, но оставался там всего несколько месяцев до российского вторжения. Де Дзерби перешел в английский "Брайтон", а теперь им интересуются топ-клубы Европы.

"Де Дзерби — парень с четкой концепцией. Он хочет внедрять инновации, выходить за рамки настоящего и искать разные решения для будущего. Я спрашиваю себя: почему такой молодой тренер вынужден эмигрировать, чтобы достичь больших целей? Для меня ответ таков: Италия — старая страна в футбольном плане, и тот, кто привносит новые идеи, всегда воспринимается негативно", — объяснил Арриго Сакки.

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