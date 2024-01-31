Райкард может снова возглавить Барселону — Ван Бастен ему поможет

Марко Ван Бастен и Франк Райкард. Фото: instagram.com/marcovanbasten/

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку продолжают поиски нового главного тренера. Журналисты назвали еще одного кандидата, которого рассматривают на эту роль руководители "блаугранас".

Франк Райкард может вернуться в "Барселону", сообщает Marca.

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Франк Райкард и Хави Эрнандес. Фото: instagram.com/frank_rijkaard_1962/

Возвращение Райкарда

Испанские журналисты узнали, что одним из кандидатов на замену Хави стал тренер, с именем которого связаны победы команды несколько десятилетий назад. Жоан Лапорта готов предложить возглавить "Барселону" 61-летнему Франку Райкарду. Его ассистентом может стать трехкратный обладатель "Золотого мяча" Марко Ван Бастен.

Франк Райкард тренирует молодого Лионеля Месси. Фото: instagram.com/frank_rijkaard_1962/

Райкард тренировал "Барселону" с 2003 по 2008 годы. Под его руководством "сине-гранатовые" дважды становились чемпионами Испании и выиграли Лигу чемпионов. Под руководством нидерландского тренера играли Лео Месси, Хави Эрнандес и многие другие звезды "Барселоны".

С 2013 года Райкард не работал. А три года спустя он подтвердил, что завершил карьеру тренера. Последним местом работы Марко Ван Бастена была сборная Нидерландов, из которой он ушел в 2016 году.

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