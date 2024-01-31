Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Райкард может снова возглавить Барселону — Ван Бастен ему поможет arrow

Райкард может снова возглавить Барселону — Ван Бастен ему поможет

31 января 2024 16:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Райкард может снова возглавить Барселону — Ван Бастен ему поможет
Марко Ван Бастен и Франк Райкард. Фото: instagram.com/marcovanbasten/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку продолжают поиски нового главного тренера. Журналисты назвали еще одного кандидата, которого рассматривают на эту роль руководители "блаугранас".

Франк Райкард может вернуться в "Барселону", сообщает Marca

Читайте также:

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес пообещал досрочно расторгнуть контракт с клубом в конце нынешнего сезона. На его место претендуют Хаби Алонсо, Мичел Санчес, Ханс-Дитер Флик и многие другие известные наставники. 

Франк Райкард и Хави Эрнандес
Франк Райкард и Хави Эрнандес. Фото: instagram.com/frank_rijkaard_1962/

Возвращение Райкарда 

Испанские журналисты узнали, что одним из кандидатов на замену Хави стал тренер, с именем которого связаны победы команды несколько десятилетий назад. Жоан Лапорта готов предложить возглавить "Барселону" 61-летнему Франку Райкарду. Его ассистентом может стать трехкратный обладатель "Золотого мяча" Марко Ван Бастен. 

Франк Райкард и Лионель Месси
Франк Райкард тренирует молодого Лионеля Месси. Фото: instagram.com/frank_rijkaard_1962/

Райкард тренировал "Барселону" с 2003 по 2008 годы. Под его руководством "сине-гранатовые" дважды становились чемпионами Испании и выиграли Лигу чемпионов. Под руководством нидерландского тренера играли Лео Месси, Хави Эрнандес и многие другие звезды "Барселоны". 

С 2013 года Райкард не работал. А три года спустя он подтвердил, что завершил карьеру тренера. Последним местом работы Марко Ван Бастена была сборная Нидерландов, из которой он ушел в 2016 году. 

Напомним, "Динамо" изменит состав — кого продаст киевский клуб

Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.

Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб. 

Гвардиола посоветовал "Барселоне" тренера, который поможет выиграть титулы. 

Сидорчук забил в Бельгии, но в свои ворота — видео конфуза. 

спорт
футбол
Барселона
Испанская Ла Лига
тренер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме