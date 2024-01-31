Райкард може знову очолити Барселону — Ван Бастен йому допоможе

Марко Ван Бастен та Франк Райкард. Фото: instagram.com/marcovanbasten/

Президент каталонської "Барселони" Жоан Лапорта та спортивний директор клубу Деку продовжують пошуки нового головного тренера. Журналісти назвали ще одного кандидата, якого розглядають на цю роль керівники "блаугранас".

Франк Райкард може повернутися до "Барселони", повідомляє Marca.

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Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес пообіцяв достроково розірвати контракт із клубом наприкінці нинішнього сезону. На його місце претендують Хабі Алонсо, Мічел Санчес, Ханс-Дітер Флік та багато інших відомих наставників.

Франк Райкард та Хаві Ернандес. Фото: instagram.com/frank_rijkaard_1962/

Повернення Райкарда

Іспанські журналісти дізналися, що одним із кандидатів на заміну Хаві став тренер, з ім'ям якого пов'язані перемоги команди кілька десятиліть тому. Жоан Лапорта готовий запропонувати очолити "Барселону" 61-річному Франку Райкарду. Його помічником може стати триразовий володар "Золотого м'яча" Марко Ван Бастен.

Франк Райкард тренує молодого Ліонеля Мессі. Фото: instagram.com/frank_rijkaard_1962/

Райкард тренував "Барселону" з 2003 до 2008 року. Під його керівництвом "синьо-гранатові" двічі ставали чемпіонами Іспанії та виграли Лігу чемпіонів. Під керівництвом нідерландського тренера грали Лео Мессі, Хаві Ернандес та багато інших зірок "Барселони".

З 2013 року Райкард не працював. А через три роки він підтвердив, що завершив кар'єру тренера. Останнім місцем роботи Марко Ван Бастена була збірна Нідерландів, з якої він пішов у 2016 році.

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