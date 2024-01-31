Саккі розповів, як Де Дзербі зробить Барселону чемпіоном
Легендарний італійський тренер Арріго Саккі вважає, що Роберто Де Дзербі був би ідеальним вибором для "Барселони" або "Ліверпуля". Екснаставник "Мілана" засмучений тим, що жоден провідний клуб Серії А не спробує отримати молодого фахівця.
Де Дзербі став потенційною заміною Юргену Клоппу в "Ліверпулі" та Хаві в "Барселоні", нагадує La Gazzetta dello Sport.
Контракт Роберто Де Дзербі із "Брайтоном" розрахований до червня 2026 року. До угоди 44-річного тренера з "чайками" включено пункт, згідно з яким він може достроково піти з клубу після того, як за італійського фахівця заплатять відступні у розмірі 13 млн євро.
Де Дзербі у "Барселоні"
Арріго Саккі, колишній тренер збірної Італії та "Мілана", пояснив, чому Роберто Де Дзербі ідеально підійде як "Ліверпулю", так і "Барселоні". Експерт заявив, що наставник "Брайтона" є одним із небагатьох сучасних тренерів, під керівництвом яких розвиваються молоді футболісти.
"Я радий бачити, що Де Дзербі пов'язаний із провідними європейськими клубами, такими як "Барселона" та "Ліверпуль. Я вважаю його найцікавішим тренером останнього покоління, тож відчуваю, що він готовий отримати роботу в одному із грандів. Жаль, що жоден італійський клуб, судячи з трансферних чуток, не спробує його отримати.
Я знаю його багато років. Якось Роберто подзвонив мені й запитав, чи можемо ми зустрітися і поговорити про футбол. На той час він був тренером "Фоджі", і я був вражений. Його команда грала в іспанському стилі. Володіння м'ячем, високий тиск, домінування на полі. Я був другом власників "Сассуоло" родини Сквінці та режисера Джованні Карневалі, тому зателефонував їм і сказав: "Це підходящий тренер для вас". Вони не одразу дійшли згоди. На те, щоб потиснути руки, знадобилося понад рік, але зрештою це було вигідно і клубу, і Де Дзербі", — розповів Арріго Саккі.
Сильні сторони Де Дзербі
Італійський тренер провів три сезони у "Сассуоло", вигравши 43 зі 120 ігор. Він залишив клуб у 2021 році, щоб приєднатися до донецького "Шахтаря" в Україні, але залишався там лише кілька місяців до російського вторгнення. Де Дзербі перейшов до англійського "Брайтона", а тепер ним цікавляться топклуби Європи.
"Де Дзербі — хлопець із чіткою концепцією. Він хоче впроваджувати інновації, виходити за рамки сьогодення та шукати різні рішення для майбутнього. Я запитую себе: чому такий молодий тренер змушений емігрувати, щоб досягти великих цілей? Для мене відповідь така: Італія — стара країна у футбольному плані, і той, хто привносить нові ідеї, завжди сприймається негативно", — пояснив Арріго Саккі.
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