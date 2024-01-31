Саккі розповів, як Де Дзербі зробить Барселону чемпіоном

Роберто Де Дзербі керує грою "Брайтона". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Легендарний італійський тренер Арріго Саккі вважає, що Роберто Де Дзербі був би ідеальним вибором для "Барселони" або "Ліверпуля". Екснаставник "Мілана" засмучений тим, що жоден провідний клуб Серії А не спробує отримати молодого фахівця.

Де Дзербі став потенційною заміною Юргену Клоппу в "Ліверпулі" та Хаві в "Барселоні", нагадує La Gazzetta dello Sport.

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Контракт Роберто Де Дзербі із "Брайтоном" розрахований до червня 2026 року. До угоди 44-річного тренера з "чайками" включено пункт, згідно з яким він може достроково піти з клубу після того, як за італійського фахівця заплатять відступні у розмірі 13 млн євро.

Де Дзербі у "Барселоні"

Арріго Саккі, колишній тренер збірної Італії та "Мілана", пояснив, чому Роберто Де Дзербі ідеально підійде як "Ліверпулю", так і "Барселоні". Експерт заявив, що наставник "Брайтона" є одним із небагатьох сучасних тренерів, під керівництвом яких розвиваються молоді футболісти.

"Я радий бачити, що Де Дзербі пов'язаний із провідними європейськими клубами, такими як "Барселона" та "Ліверпуль. Я вважаю його найцікавішим тренером останнього покоління, тож відчуваю, що він готовий отримати роботу в одному із грандів. Жаль, що жоден італійський клуб, судячи з трансферних чуток, не спробує його отримати.

Я знаю його багато років. Якось Роберто подзвонив мені й запитав, чи можемо ми зустрітися і поговорити про футбол. На той час він був тренером "Фоджі", і я був вражений. Його команда грала в іспанському стилі. Володіння м'ячем, високий тиск, домінування на полі. Я був другом власників "Сассуоло" родини Сквінці та режисера Джованні Карневалі, тому зателефонував їм і сказав: "Це підходящий тренер для вас". Вони не одразу дійшли згоди. На те, щоб потиснути руки, знадобилося понад рік, але зрештою це було вигідно і клубу, і Де Дзербі", — розповів Арріго Саккі.

Роберто Де Дзербі під час тренування. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Сильні сторони Де Дзербі

Італійський тренер провів три сезони у "Сассуоло", вигравши 43 зі 120 ігор. Він залишив клуб у 2021 році, щоб приєднатися до донецького "Шахтаря" в Україні, але залишався там лише кілька місяців до російського вторгнення. Де Дзербі перейшов до англійського "Брайтона", а тепер ним цікавляться топклуби Європи.

"Де Дзербі — хлопець із чіткою концепцією. Він хоче впроваджувати інновації, виходити за рамки сьогодення та шукати різні рішення для майбутнього. Я запитую себе: чому такий молодий тренер змушений емігрувати, щоб досягти великих цілей? Для мене відповідь така: Італія — стара країна у футбольному плані, і той, хто привносить нові ідеї, завжди сприймається негативно", — пояснив Арріго Саккі.

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