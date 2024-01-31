Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Саккі розповів, як Де Дзербі зробить Барселону чемпіоном arrow

Саккі розповів, як Де Дзербі зробить Барселону чемпіоном

31 січня 2024 18:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Саккі розповів, як Де Дзербі зробить Барселону чемпіоном
Роберто Де Дзербі керує грою "Брайтона". Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Легендарний італійський тренер Арріго Саккі вважає, що Роберто Де Дзербі був би ідеальним вибором для "Барселони" або "Ліверпуля". Екснаставник "Мілана" засмучений тим, що жоден провідний клуб Серії А не спробує отримати молодого фахівця.

Де Дзербі став потенційною заміною Юргену Клоппу в "Ліверпулі" та Хаві в "Барселоні", нагадує La Gazzetta dello Sport.

Читайте також:

Контракт Роберто Де Дзербі із "Брайтоном" розрахований до червня 2026 року. До угоди 44-річного тренера з "чайками" включено пункт, згідно з яким він може достроково піти з клубу після того, як за італійського фахівця заплатять відступні у розмірі 13 млн євро.

Де Дзербі у "Барселоні"

Арріго Саккі, колишній тренер збірної Італії та "Мілана", пояснив, чому Роберто Де Дзербі ідеально підійде як "Ліверпулю", так і "Барселоні". Експерт заявив, що наставник "Брайтона" є одним із небагатьох сучасних тренерів, під керівництвом яких розвиваються молоді футболісти.

"Я радий бачити, що Де Дзербі пов'язаний із провідними європейськими клубами, такими як "Барселона" та "Ліверпуль. Я вважаю його найцікавішим тренером останнього покоління, тож відчуваю, що він готовий отримати роботу в одному із грандів. Жаль, що жоден італійський клуб, судячи з трансферних чуток, не спробує його отримати.

Я знаю його багато років. Якось Роберто подзвонив мені й запитав, чи можемо ми зустрітися і поговорити про футбол. На той час він був тренером "Фоджі", і я був вражений. Його команда грала в іспанському стилі. Володіння м'ячем, високий тиск, домінування на полі. Я був другом власників "Сассуоло" родини Сквінці та режисера Джованні Карневалі, тому зателефонував їм і сказав: "Це підходящий тренер для вас". Вони не одразу дійшли згоди. На те, щоб потиснути руки, знадобилося понад рік, але зрештою це було вигідно і клубу, і Де Дзербі", — розповів Арріго Саккі.

Роберто Де Дзербі
Роберто Де Дзербі під час тренування. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Сильні сторони Де Дзербі

Італійський тренер провів три сезони у "Сассуоло", вигравши 43 зі 120 ігор. Він залишив клуб у 2021 році, щоб приєднатися до донецького "Шахтаря" в Україні, але залишався там лише кілька місяців до російського вторгнення. Де Дзербі перейшов до англійського "Брайтона", а тепер ним цікавляться топклуби Європи.

"Де Дзербі — хлопець із чіткою концепцією. Він хоче впроваджувати інновації, виходити за рамки сьогодення та шукати різні рішення для майбутнього. Я запитую себе: чому такий молодий тренер змушений емігрувати, щоб досягти великих цілей? Для мене відповідь така: Італія — стара країна у футбольному плані, і той, хто привносить нові ідеї, завжди сприймається негативно", — пояснив Арріго Саккі.

Нагадаємо, "Динамо" змінить склад — кого продасть київський клуб

"Шахтар" підписав контракт із новим зірковим тренером. 

Голанн обрав новий клуб і готується до гучного трансферу. 

Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу. 

Гвардіола порадив "Барселоні" тренера, який допоможе виграти титули.

Сидорчук забив у Бельгії, але у свої ворота — відео конфузу.

спорт
футбол
Роберто Де Дзербі
Брайтон
Барселона
тренер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі