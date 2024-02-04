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ПСЖ, Реал или Ливерпуль — Мбаппе решил, где продолжит карьеру

4 февраля 2024 08:33
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Агабекян Карен
редактор
ПСЖ, Реал или Ливерпуль — Мбаппе решил, где продолжит карьеру
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Форвард парижского "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе определился с новым работодателем. В Париже он точно не останется.

О выборе футболиста сообщил портал Le Parisien.

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По информации источника, Мбаппе наибольшее количество денег мог заработать в "ПСЖ", но игрок хочет Лигу чемпионов и поэтому выбрал "Реал".

Килиан пока не подписал предварительный контракт с "королевским клубом", но стороны не будут с этим затягивать. Поэтому не стоит сомневаться, что в июле футболист переедет в Мадрид на правах свободного агента.

Также источники сообщили, что в "ПСЖ" перестали бороться за Мбаппе, поскольку поняли неизменность его намерений. При этом сам Килиан не озвучил руководству клуба свое решение.

Катарское руководство спокойно относятся к ситуации и не собирается импульсивно реагировать, как было прошлым летом, когда футболиста отстранили от основного состава.

В текущем сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 28 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 7 ассистов.

Напомним, у Артема Довбика серьезная травма — есть риск, что он не сыграет в этом сезоне.

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футбол
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Футбол трансферы

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