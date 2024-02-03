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У Довбика серьезная травма — есть риск, что он не сыграет в этом сезоне

3 февраля 2024 22:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
У Довбика серьезная травма — есть риск, что он не сыграет в этом сезоне
Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик не попал в заявку на матч 23-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад". Футболист мог получить травму на тренировке.

Об этом сообщил портал Mundo Deportivo.

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Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Что произошло с Довбиком

По информации источника, во время тренировки накануне игры украинец травмировал колено. После первого осмотра врачи дали нелестные оценки, поскольку увидели проблемы с мениском.

Довбика ждет углубленное обследование. Если проблема с мениском подтвердится, то Артем не сыграет до конца сезона и не поможет сборной Украины в плей-офф за выход на Евро-2024.

Довбик в этом сезоне сыграл за "Жирону" в 24 матчах, забив в них 14 мячей и отдав семь ассистов. Артем является лучшим бомбардиром "Жироны" и одним из трех самых результативных игроков чемпионата Испании.

Отметим, что "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, на два балла отставая от "Реала".

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Артем Довбик
Жирона
украинские легионеры (футбол)
травма

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