Жирона з Довбиком та Циганковим виграли складний матч із Сельтою

Гравці "Жирони". Фото: "Жирона"

У рамках 22 туру чемпіонату Іспанії "Жирона" грала на виїзді проти "Сельти" Рафи Бенітеса. З перших секунд матчу у складі каталонців вийшли українські легіонери Артем Довбик та Віктор Циганков.

Перемогла у цій грі "Жирона", повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшов матч "Сельта" — "Жирона"

Каталонці, попри статус гостей, з перших хвилин матчу почали контролювати перебіг гри та намагатися створювати моменти. Проте, у команди Бенітеса була дуже щільна побудова захисту, в якій вгрузли атаки "Жирони".

На початку першого тайму Артем Довбик мав два небезпечні удари головою після флангових подач, але "Сельті" вдалося залишити ворота сухими.

Гол каталонцям все ж таки вдалося забити. На 20-й хвилині Гутьєррес розіграв м'яч із Савіо на лівому півфланзі. Порту, який набігав, у напрямку до кута воротарського, отримав зручну передачу і низом пробив у ближній кут воріт — 0:1.

Пропустивши гол "Сельта" почала частіше атакувати і їм вдалося створювати моменти. У цих епізодах багато помилялися захисники. При цьому напад "Жирони" продовжував застрягати у захисних редутах суперника.

У другому таймі "Жирона" продовжила контролювати м'яч і їм дали завдання краще зіграти у захисті. Із обороною підопічні Санчеса впоралися краще, ніж у першому таймі, але контратаки "Сельти" також змушували вболівальників команди хапатися за серце.

Циганков у матчі зіграв 83 хвилини й був замінений на Валері Фернандеса. Довбик несподівано відіграв весь матч і не був звично замінений на Крістіана Стуані.

"Сельта" — "Жирона" — 0:1

Гол: Порту, 12

"Сельта": Гуаїта, Мінгеса, Старфельт (Дотор, 78), Нуньєс, Домінгес, Санчес (Рістич, 66), Тапія (Родрігес, 78), Де Ла Торре (Жаїлсон, 66), Аспас, Ларсен, Дувікас.

"Жирона": Гассаніга, Ян Коуто, Блінд, Мартінес, Мігель Гутьєррес, Альош Гарсія, Еррера, Порту (Мартін, 69), Циганков (Фернандес, 83), Савіо, Довбик.

Попередження: Блінд, 50, Жаїлсон, 71.

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