Жирона с Довбиком и Цыганковым выиграли сложный матч с Сельтой

Игроки "Жироны". Фото: "Жирона"

В рамках 22 тура чемпионата Испании "Жирона" играла на выезде против "Сельты" Рафы Бенитеса. С первых секунд матча в составе каталонцев вышли украинские легионеры Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Победила в этой игре "Жирона", сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел матч "Сельта" — "Жирона"

Каталонцы, несмотря на статус гостей, с первых минут матча начали контролировать ход игры и пытаться создавать моменты. Однако, у команды Бенитеса были очень плотные построения в защите, в которых грузли атаки "Жироны".

В начале первого тайма у Артема Довбика было два опасных удара головой после фланговых подач, но "Сельте" удалось оставить ворота сухими.

Гол каталонцам все же удалось забить. На 20-й минуте Гутьеррес разыграл мяч с Савио на левом полуфланге. Порту в направлении к углу вратарской, получил удобную передачу и низом пробил в ближний угол ворот — 0:1.

Пропустив гол "Сельта" начала чаще атаковать и у них получалось создавать моменты. В этих эпизодах много ошибались защитники. При этом нападение "Жироны" продолжало застревать в защитных редутах соперника.

Во втором тайме "Жирона" продолжила контролировать мяч и им поручили лучше сыграть в защите. С обороной подопечные Санчеса справились лучше, чем в первом тайме, но контратаки "Сельты" заставляли болельщиков команды хвататься за сердце.

Цыганков в прошедшем матче сыграл 83 минуты и был заменен на Валери Фернандеса. Довбик неожиданно отыграл весь матч и не был заменен на Кристиана Стуани.

"Сельта" — "Жирона" — 0:1

Гол: Порту, 12

"Сельта": Гуаита, Мингеса, Старфельт (Дотор, 78), Нуньес, Домингес, Санчес (Ристич, 66), Тапия (Родригес, 78), Де Ла Торре (Жаилсон, 66), Аспас, Ларсен, Дувикас.

"Жирона": Гассанига, Ян Коуто, Блинд, Мартинес, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Эррера, Порту (Мартин, 69), Цыганков (Фернандес, 83), Савио, Довбик.

Предупреждения: Блинд, 50, Жаилсон, 71.

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