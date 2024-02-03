У Довбика серйозна травма — є ризик, що він не зіграє цього сезону

Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик не потрапив в заявку на матч 23-туру чемпіонату Іспанії проти "Реал Сосьєдаду". Футболіст міг отримати травму на тренуванні.

Про це повідомив портал Mundo Deportivo.

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Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/

Що сталося з Довбиком

За інформацією джерела, під час тренування напередодні гри українець травмував коліно. Після першого огляду лікарі дали невтішні оцінки, оскільки побачили проблеми з меніском.

На Довбика чекає поглиблене обстеження. Якщо проблема з меніском підтвердиться, то Артем не зіграє до кінця сезону й не допоможе збірній України у плей-оф за вихід на Евро-2024.

Довбик цього сезону зіграв за "Жирону" в 24 матчах, забивши в них 14 м’ячів та віддавши сім асистів. Артем наразі є найкращий бомбардиром "Жирони" й одним з трьох найрезультативніших гравців чемпіонату Іспанії.

Зазначимо, що наразі "Жирона" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, на два бали відстаючи від "Реалу".

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