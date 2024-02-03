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У Довбика серйозна травма — є ризик, що він не зіграє цього сезону

3 лютого 2024 22:06
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Агабекян Карен
редактор
У Довбика серйозна травма — є ризик, що він не зіграє цього сезону
Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик не потрапив в заявку на матч 23-туру чемпіонату Іспанії проти "Реал Сосьєдаду". Футболіст міг отримати травму на тренуванні.

Про це повідомив портал Mundo Deportivo.

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Артем Довбик
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/

Що сталося з Довбиком

За інформацією джерела, під час тренування напередодні гри українець травмував коліно. Після першого огляду лікарі дали невтішні оцінки, оскільки побачили проблеми з меніском.

На Довбика чекає поглиблене обстеження. Якщо проблема з меніском підтвердиться, то Артем не зіграє до кінця сезону й не допоможе збірній України у плей-оф за вихід на Евро-2024.

Довбик цього сезону зіграв за "Жирону" в 24 матчах, забивши в них 14 м’ячів та віддавши сім асистів. Артем наразі є найкращий бомбардиром "Жирони" й одним з трьох найрезультативніших гравців чемпіонату Іспанії.

Зазначимо, що наразі "Жирона" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, на два бали відстаючи від "Реалу".

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футбол
Артем Довбик
Жирона
українські легіонери (футбол)
травма

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