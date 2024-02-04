ПСЖ, Реал чи Ліверпуль — Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру

Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Форвард паризького "ПСЖ" та збірної Франції Кіліан Мбаппе визначився з новим роботодавцем. У Парижі він точно не залишиться.

Про вибір футболіста повідомив портал Le Parisien.

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За інформацією джерела, Мбаппе найбільше грошей міг заробити в "ПСЖ", але гравець хоче Лігу чемпіонів і тому вибрав "Реал".

Кіліан поки не підписав попередній контракт із "королівським клубом", але сторони з цим не затягуватимуть. Тому не варто сумніватися, що у липні футболіст переїде до Мадриду на правах вільного агента.

Також джерела повідомили, що у "ПСЖ" перестали боротися за Мбаппе, оскільки зрозуміли незмінність його намірів. При цьому Кіліан не озвучив керівництву клубу своє рішення.

Катарське керівництво спокійно ставиться до ситуації та не збирається імпульсивно реагувати, як було минулого літа, коли футболіста усунули від основного складу.

У поточному сезоні Мбаппе провів за "ПСЖ" 28 матчів, в яких забив 29 голів і зробив 7 асистів.

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