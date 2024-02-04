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Довбик подтвердил травму и назвал сроки восстановления

4 февраля 2024 07:30
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Агабекян Карен
редактор
Довбик подтвердил травму и назвал сроки восстановления
Артем Довбик во время интервью. Фото: Скриншот YouTube
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбык все же травмировался. Правда, информация в испанских СМИ была преувеличена.

Об этом Довбик сообщил в комментарии Tribuna.com.

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Ранее испанские СМИ сообщили, что Довбик травмировал мениск и больше не сыграет в этом сезоне.

Артем Довбык
Довбик с призом лучшего игрока месяца. Фото: instagram.com/gironafc/

Довбик рассказал о своих проблемах

По словам футболиста, информация о том, что он из-за травмы не сыграет в этом сезоне, не соответствует действительности. У него небольшое повреждение, из-за которого он пропустит около месяца.

"Есть небольшое повреждение. Проводим углубленное исследование. При разрыве возвращаются через месяц, поэтому пишут неправду", — сказал Довбик.

Артем в этом сезоне сыграл за "Жирону" в 24 матчах, забив в них 14 мячей и отдав 7 ассистов. Довбик является лучшим бомбардиром "Жироны" и одним из трех самых результативных игроков чемпионата Испании.

Отметим, что "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на два балла от "Реала".

Напомним, у Артема Довбика серьезная травма — есть риск, что он не сыграет в этом сезоне.

Микель Артета заявил, что Зинченко и Уайт делятся женами — что он имел в виду.

Владислав Супряга простился с "Динамо" — что известно.

Виктор Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта.

Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" — известно, сколько хотят заработать португальцы.

Александр Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем идет речь.

футбол
Артем Довбик
Испанская Ла Лига
Жирона
травма

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