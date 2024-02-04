Довбик підтвердив травму й назвав строки відновлення

Артем Довбик під час інтерв'ю. Фото: Скріншот YouTube

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик все ж травмувався. Правда, інформація в іспанських ЗМІ була перебільшена.

Про це Довбик повідомив у коментарі Tribuna.com.

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Зазначимо, що раніше іспанські ЗМІ повідомили, що Довбик травмував меніск і більше не зіграє цього сезону.

Довбик з призом найкращого гравця місяця. Фото: instagram.com/gironafc/

Довбик розповів про свої проблеми

За словами футболіста, інформація про те, що він через травму не зіграє цього сезону, не відповідає дійсності. У нього невелике пошкодження, через яке він пропустить близько місяця.

"Є невелике пошкодження. Проводимо поглиблене дослідження. При розриві повертаються за місяць, тому пишуть неправду", — сказав Довбик.

Артем цього сезону зіграв за "Жирону" в 24 матчах, забивши в них 14 м’ячів та віддавши 7 асистів. Довбик наразі є найкращим бомбардиром "Жирони" й одним з трьох найрезультативніших гравців чемпіонату Іспанії.

Зазначимо, що наразі "Жирона" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи на два бали від "Реалу".

Нагадаємо, у Артема Довбика серйозна травма — є ризик, що він не зіграє цього сезону.

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