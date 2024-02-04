Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Довбик підтвердив травму й назвав строки відновлення arrow

Довбик підтвердив травму й назвав строки відновлення

4 лютого 2024 07:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбик підтвердив травму й назвав строки відновлення
Артем Довбик під час інтерв'ю. Фото: Скріншот YouTube
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик все ж травмувався. Правда, інформація в іспанських ЗМІ була перебільшена.

Про це Довбик повідомив у коментарі Tribuna.com.

Читайте також:

Зазначимо, що раніше іспанські ЗМІ повідомили, що Довбик травмував меніск і більше не зіграє цього сезону.

Артем Довбик
Довбик з призом найкращого гравця місяця. Фото: instagram.com/gironafc/

Довбик розповів про свої проблеми

За словами футболіста, інформація про те, що він через травму не зіграє цього сезону, не відповідає дійсності. У нього невелике пошкодження, через яке він пропустить близько місяця.

"Є невелике пошкодження. Проводимо поглиблене дослідження. При розриві повертаються за місяць, тому пишуть неправду", — сказав Довбик.

Артем цього сезону зіграв за "Жирону" в 24 матчах, забивши в них 14 м’ячів та віддавши 7 асистів. Довбик наразі є найкращим бомбардиром "Жирони" й одним з трьох найрезультативніших гравців чемпіонату Іспанії.

Зазначимо, що наразі "Жирона" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи на два бали від "Реалу".

Нагадаємо, у Артема Довбика серйозна травма — є ризик, що він не зіграє цього сезону.

Мікель Артета заявив, що Зінченко та Вайт ділятися дружинами — що він мав на увазі. 

Владислав Супряга прощався з "Динамо" — що відомо.

Віктор Циганков дізнається свій новий клуб у квітні — є два варіанти.

Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" — відомо, скільки хочуть заробити португальці.

Олександр Шовковський виправив помилку Луческу в "Динамо" — про що йдеться.

футбол
Артем Довбик
Іспанська Ла Ліга
Жирона
травма

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі