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Ярмоленко близок к возвращению на поле — стали известны сроки

1 февраля 2024 15:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко близок к возвращению на поле — стали известны сроки
Андрей Ярмоленко на сборах "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Украины и футболист киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко скоро снова выйдет на поле. Восстановление футболиста проходит без осложнений. 

Ярмоленко уже начал тренироваться с мячом, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Тренерский штаб Александра Шовковского в ближайшее время получит усиление стартового состава "Динамо". Опытный Андрей Ярмоленко готовится вернуться на поле спустя несколько месяцев восстановления после травмы. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко во время тренировки. Фото: пресс-служба клуба

Ярмоленко тренируется в общей группе 

Украинский полузащитник вернулся в "Динамо" летом прошлого года после того, как у него закончился контракт с "Аль-Айном". Андрей Ярмоленко подписал с киевским клубом контракт на два года и сходу стал одним из лидеров "бело-синих" на поле. 

Однако в начале октября 34-летний футболист травмировал колено. Ярмоленко прооперировали, после чего Андрей отправился на реабилитацию. Однако полузащитник уже практически восстановился и приступил к тренировкам с мячом на сборах "Динамо". Через несколько недель он сможет вернуться на поле. 

В сезоне 2023/2024 Андрей Ярмоленко сыграл за "Динамо" семь матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. 

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