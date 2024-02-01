Ярмоленко близок к возвращению на поле — стали известны сроки
Капитан сборной Украины и футболист киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко скоро снова выйдет на поле. Восстановление футболиста проходит без осложнений.
Ярмоленко уже начал тренироваться с мячом, сообщает портал Новини.LIVE.
Тренерский штаб Александра Шовковского в ближайшее время получит усиление стартового состава "Динамо". Опытный Андрей Ярмоленко готовится вернуться на поле спустя несколько месяцев восстановления после травмы.
Ярмоленко тренируется в общей группе
Украинский полузащитник вернулся в "Динамо" летом прошлого года после того, как у него закончился контракт с "Аль-Айном". Андрей Ярмоленко подписал с киевским клубом контракт на два года и сходу стал одним из лидеров "бело-синих" на поле.
Однако в начале октября 34-летний футболист травмировал колено. Ярмоленко прооперировали, после чего Андрей отправился на реабилитацию. Однако полузащитник уже практически восстановился и приступил к тренировкам с мячом на сборах "Динамо". Через несколько недель он сможет вернуться на поле.
В сезоне 2023/2024 Андрей Ярмоленко сыграл за "Динамо" семь матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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