Ярмоленко близький до повернення на поле — стали відомі терміни

Андрій Ярмоленко на зборах "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Капітан збірної України та футболіст київського "Динамо" Андрій Ярмоленко скоро знову вийде на поле. Відновлення футболіста відбувається без ускладнень.

Ярмоленко вже почав тренуватися із м'ячем, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Тренерський штаб Олександра Шовковського найближчим часом отримає посилення стартового складу "Динамо". Досвідчений Андрій Ярмоленко готується повернутися на поле за кілька місяців відновлення після травми.

Андрій Ярмоленко під час тренування. Фото: пресслужба клубу

Ярмоленко тренується у загальній групі

Український півзахисник повернувся до "Динамо" влітку минулого року після того, як у нього закінчився контракт із "Аль-Айном". Андрій Ярмоленко підписав із київським клубом контракт на два роки й одразу став одним із лідерів "біло-синіх" на полі.

Проте на початку жовтня 34-річний футболіст травмував коліно. Ярмоленка прооперували, після чого Андрій вирушив на реабілітацію. Проте півзахисник вже практично відновився і розпочав тренування з м'ячем на зборах "Динамо". За кілька тижнів він зможе повернутися на поле.

У сезоні 2023/2024 Андрій Ярмоленко зіграв за "Динамо" сім матчів, забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, Циганков дізнається про свій новий клуб у квітні — є два варіанти.

Шовковський виправив помилку Луческу в "Динамо" — про що йдеться.

Супряга попрощався з "Динамо" — що відомо.

Голанн обрав новий клуб і готується до гучного трансферу.

"Динамо" змінить склад — кого продасть київський клуб.

Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу.