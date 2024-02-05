Барселона влітку продасть щонайменше п'ять основних гравців

Футболісти "Барселони" перед матчем із "Алавесом". Фото: REUTERS/Vincent West

Керівництво каталонської "Барселони" змінить тренера наприкінці цього сезону. Разом із наставником Хаві Ернандесом команду можуть залишити кілька футболістів основного складу.

"Барселоні" знадобляться гроші, якщо Суперліга не буде організована цього року, повідомляє Mundo Deportivo.

Читайте також:

Влітку 2024 року стартовий склад "Барселони" може сильно змінитись. Керівництво клубу готове продати кілька футболістів через проблеми із фінансовим fair-play УЄФА. Клуб має серйозні економічні проблеми, які може вирішити лише гра в клубній Суперлізі завдяки винагороді, яку отримають клуби учасники цього турніру.

Роберт Левандовський святкує гол. Фото: REUTERS/Vincent West

Кого може продати "Барселона"

Першим кандидатом на вихід з каталонської команди є бразилець Рафінья. Півзахисник хотів би залишитися на "Камп Ноу", проте "синьо-гранатові" хочуть отримати завдяки його продажу близько 50 млн євро. Футболістом цікавиться лондонський "Тоттенгем".

Жуль Кунде вкидає м'яч із ауту. Фото: REUTERS/Vincent West

Також "Барселону" може залишити капітан команди Рональд Араухо. Уругвайським захисником цікавиться "Баварія", яка готова запропонувати за нього 100 млн євро. Футболіст готовий погодитися на переїзд до Німеччини ще в січні 2024 року, але Хаві Ернандес переконав його залишитися в Каталонії як мінімум до кінця поточного сезону.

Серед гравців "Барселони", які також можуть бути продані, називають захисників Жюля Кунде та Маркоса Алонсо, хавбеків Оріоля Ромеу та Френкі Де Йонга, а також форварда Роберта Левандовського.

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається безкоштовно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

Тим часом "Динамо" продовжує програвати на зборах. Тренер Олександр Шовковський відреагував на серію поразок.

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик відповів на критику вболівальникам команди. Українець запропонував фанатам цікавий заклад.

Нещодавно Олександр Усик знову став батьком. Сім'я українського боксера отримала подарунок від Валерія Залужного.

Олександр Гвоздик відновив кар'єру та кинув виклик двом російським боксерам.