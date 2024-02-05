Мудрик запропонував заклад з великою ставкою одному з уболівальників Челсі

Тренер Почеттіно випускає Мудрика на полі. Фото: REUTERS/David Klein

Лондонський "Челсі" програв "Вулвергемптону" на своєму полі в рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги. Михайло Мудрик зробив результативну передачу у цьому поєдинку.

Уболівальники "Челсі" розкритикували Мудрика після матчу, повідомляє Daily Mail.

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У сезоні 2023/2024 Михайло Мудрик забив за "Челсі" три голи й зробив дві результативні передачі. Однак уболівальники клубу незадоволені грою українського вінгера. Футболіста критикують за те, що він зловживає індивідуальними діями та недостатньо активно взаємодіє на полі з партнерами по команді.

Михайло Мудрик під час матчу. Фото: REUTERS/David Klein

Листування Мудрика з уболівальником

У мережі поширюється листування, яке, ймовірно, належить українському футболісту та одному з фанів "Челсі". Уболівальник запитує Михайла Мудрика, що з ним відбувається.

"Ти дієш недостатньо добре, і це повторюється в кожному матчі. Необхідно щось змінювати, адже щоразу, коли ти виходиш на поле, "Челсі" ніби грає в меншості. Можливо, тобі потрібні тренування віч-на-віч", — написав уболівальник.

Листування Мудрика з уболівальником. Скриншот instagram.com/mmudryk10/

У відповідь Мудрик запропонував фанату укласти заклад і битися на полі віч-на-віч. Михайло готовий поставити на кінець десять тисяч фунтів стерлінгів. У відповідь на це вболівальник заявив, що готовий платити українцеві за кожний гол.

Наступний матч "Челсі" проведе у середу, сьомого лютого. Суперником "синіх" за четвертим раундом Кубка Англії стане "Астон Вілла".

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