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Анчелотті розповів, чи задоволений грою Луніна у матчі з Атлетіко

5 лютого 2024 11:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анчелотті розповів, чи задоволений грою Луніна у матчі з Атлетіко
Андрій Лунін ловить м'яч під час поєдинку. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті прокоментував результат центрального матчу 23 туру іспанської Ла-Ліги. "Королівський клуб" упустив перемогу в самому кінці дербі з "Атлетіко".

Андрій Лунін провів практично безпомилковий поєдинок, але пропустив гол наприкінці зустрічі, повідомляє Marca.

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Мадридський "Реал" упустив перемогу над "Атлетіко" на третій доданій до матчу хвилині. Суперники зіграли з рахунком 1:1, у вболівальників обох команд залишились претензії до суддівства.

Андрій Лунін
Андрій Лунін у матчі з "Атлетіко". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Проте наставник "бланкос" Карло Анчелотті не обговорював роботу арбітрів на післяматчевій пресконференції. Тренер зосередив увагу на оцінці дій своїх підопічних.

Що Анчелотті сказав про Луніна

Головний тренер "Реала" похвалив голкіпера та відзначив впевнену гру українського футболіста. За словами Карло Анчелотті, впевнені дії Андрія Луніна допомогли гравцям "королівського клубу" провести кілька добрих атак, проте лише одна з них завершилася голом.

"Лунін дуже здорово діяв під час стандартних поразок. Він врятував команду після небезпечного удару у виконанні Антуана Грізманна. Ми контролювали хід матчу практично до фінального свистка, але змарнували перемогу. Так буває. Я не збираюся нікого критикувати", — розповів Карло Анчелотті.

Андрій Лунін вийшов у основному складі "Реала" у третьому матчі поспіль. У наступному турі мадридці зіграють із "Жироною", у якої дискваліфіковано головного тренера та травмовано Артема Довбика. Поєдинок відбудеться у суботу, о 19-30 за київським часом.

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Іспанська Ла Ліга
Карло Анчелотті

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