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Лунін поспілкувався з президентом Реала — що сказав Перес

2 лютого 2024 12:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін поспілкувався з президентом Реала — що сказав Перес
Андрій Лунін у матчі проти "Хетафе". Фото: REUTERS/Ana Beltran
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" здобув впевнену перемогу над "Хетафе" у матчі чемпіонату Іспанії. Андрій Лунін вийшов на поле в основному складі "королівського клубу".

Після фінального свистка арбітра президент "Реала" Флорентіно Перес звернувся до українського голкіпера, повідомляє Marca.

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У рамках 22-го туру іспанської Ла-Ліги "Реал" обіграв на виїзді "Хетафе" з рахунком 2:0 завдяки дублю Хоселу. Андрій Лунін вийшов на поле в основному складі мадридської команди та провів на полі весь матч. Він врятував ворота "Реала" у двох епізодах, у тому числі перевів м'яч у штангу після небезпечного удару у виконанні Борхі Майораля.

Андрій Лунін
Лунін в основному складі "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Що сказав Перес

Після фінального свистка президент "королівського клубу" Флорентіно Перес вийшов до команди, щоб подякувати футболістам. Він окремо звернувся до Андрія Луніна. "Ти провів шикарний поєдинок! Молодець", — сказав Флорентіно Перес.

Андрій Лунін
Андрій Лунін із м'ячем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Для українського воротаря ця підтримка є своєчасною, оскільки він бореться за місце в основі "Реала" з іспанцем Кепою Аррісабалагою. Експерти та вболівальники високо оцінюють внесок Луніна в успіхи команди цього сезону. Тепер свою позицію виявив і президент клубу.

"Реал" зумів повернутися на перше місце у турнірній таблиці Ла-Ліги. Мадридці випереджають "Жирону" на два очки. Вже в неділю, четвертого лютого, "королівський клуб" прийме мадридський "Атлетіко".

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Флорентіно Перес
Андрій Лунін

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