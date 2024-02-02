Лунін поспілкувався з президентом Реала — що сказав Перес
Мадридський "Реал" здобув впевнену перемогу над "Хетафе" у матчі чемпіонату Іспанії. Андрій Лунін вийшов на поле в основному складі "королівського клубу".
Після фінального свистка арбітра президент "Реала" Флорентіно Перес звернувся до українського голкіпера, повідомляє Marca.
У рамках 22-го туру іспанської Ла-Ліги "Реал" обіграв на виїзді "Хетафе" з рахунком 2:0 завдяки дублю Хоселу. Андрій Лунін вийшов на поле в основному складі мадридської команди та провів на полі весь матч. Він врятував ворота "Реала" у двох епізодах, у тому числі перевів м'яч у штангу після небезпечного удару у виконанні Борхі Майораля.
Що сказав Перес
Після фінального свистка президент "королівського клубу" Флорентіно Перес вийшов до команди, щоб подякувати футболістам. Він окремо звернувся до Андрія Луніна. "Ти провів шикарний поєдинок! Молодець", — сказав Флорентіно Перес.
Для українського воротаря ця підтримка є своєчасною, оскільки він бореться за місце в основі "Реала" з іспанцем Кепою Аррісабалагою. Експерти та вболівальники високо оцінюють внесок Луніна в успіхи команди цього сезону. Тепер свою позицію виявив і президент клубу.
"Реал" зумів повернутися на перше місце у турнірній таблиці Ла-Ліги. Мадридці випереджають "Жирону" на два очки. Вже в неділю, четвертого лютого, "королівський клуб" прийме мадридський "Атлетіко".
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