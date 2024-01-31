Лунін чи Кепа — у родині Анчелотті розповіли, хто має грати

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Juan Medina

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті ніяк не може визначитися, хто буде основним голкіпером команди цього сезону. Вибір він робить між Андрієм Луніним та Кепою Аррісабалагам.

Іспанський портал Defensa Central зміг спитати думку сина головного тренера Давіде, який у "Реалі" працює у тренерському штабі.

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Як і батько Давіде не виступає проти ротації, але вважає, що Лунін може зіграти 1 лютого з "Хетафе" та у 1/8 фіналу проти "РБ Лейпциг". Кепу він би поставив 4 лютого з "Атлетіко" та 10 лютого проти "Жирони". З усіх чотирьох матчів найважливішим є протистояння у ЛЧ. При цьому "Атлетико" та "Жирона" сильніші за німецьку команду.

Якщо брати думку Анчелотті-старшого, він ще не прийняв рішення. Тренер хоче подивитися, як обидва голкіпера проведуть сьогоднішнє тренування і потім ухвалить рішення.

Зазначимо, що у чемпіонаті Іспанії "Реал" зараз посідає друге місце з відставанням на 1 бал від "Жирони". При цьому підопічні Анчелотті мають один матч у запасі.

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