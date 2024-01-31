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Лунин или Кепа — в семье Анчелотти рассказали, кто должен играть

31 января 2024 10:03
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Агабекян Карен
редактор
Лунин или Кепа — в семье Анчелотти рассказали, кто должен играть
Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти никак не может определиться, кто будет основным голкипером команды в этом сезоне. Выбор он делает между Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой.

Испанский портал Defensa Central смог спросить мнение сына главного тренера Давиде, который в "Реале" работает в тренерском штабе.

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Как и отец Давиде не выступает против ротации, но считает, что Лунин может сыграть 1 февраля с "Хетафе" и в 1/8 финала против "РБ Лейпциг". Кепу он бы поставил 4 февраля с "Атлетико" и 10 февраля против "Жироны". Из всех четырех матчей самым важным является противостояние в ЛЧ. При этом "Атлетико" и "Жирона" сильнее немецкой команды.

Если брать мнение Анчелотти-старшего, то он еще не принял решение. Тренер хочет посмотреть, как оба голкипера проведут сегодняшнюю тренировку и затем примет решение.

Отметим, что в чемпионате Испании "Реал" сейчас занимает второе место с отставанием на 1 балл от "Жироны". При этом у подопечных Анчелотти один матч в запасе.

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб.

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футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
украинские легионеры (футбол)
Кепа Аррисабалага

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