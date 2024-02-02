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Лунин пообщался с президентом Реала — что сказал Перес

2 февраля 2024 12:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин пообщался с президентом Реала — что сказал Перес
Андрей Лунин в матче против "Хетафе". Фото: REUTERS/Ana Beltran
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" одержал уверенную победу над "Хетафе" в матче чемпионата Испании. Андрей Лунин вышел на поле в основном составе "королевского клуба". 

После финального свистка арбитра президент "Реала" Флорентино Перес обратился к украинскому голкиперу, сообщает Marca

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В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги "Реал" обыграл на выезде "Хетафе" со счетом 2:0 благодаря дублю Хоселу. Андрей Лунин вышел на поле в основном составе мадридской команды и провел на поле весь матч. Он спас ворота "Реала" в двух эпизодах, в том числе перевел мяч в штангу после опасного удара в исполнении Борхи Майораля. 

Андрей Лунин
Лунин в основном составе "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Что сказал Перес 

После финального свистка президент "королевского клуба" Флорентино Перес вышел к команде, чтобы поблагодарить футболистов. Он отдельно обратился к Андрею Лунину. "Ты провел шикарный поединок! Молодец", — сказал Флорентино Перес. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин с мячом. Фото: instagram.com/realmadrid/

Для украинского вратаря эта поддержка является своевременной, поскольку он ведет борьбу за место в основе "Реала" с испанцем Кепой Аррисабалагой. Эксперты и болельщики высоко оценивают вклад Лунина в успехи команды в этом сезоне. Теперь свою позицию проявил и президент клуба. 

"Реал" сумел вернуться на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридцы опережают "Жирону" на два очка. Уже в воскресенье, четвертого февраля, "королевский клуб" примет мадридский "Атлетико". 

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