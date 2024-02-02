Лунин пообщался с президентом Реала — что сказал Перес

Андрей Лунин в матче против "Хетафе". Фото: REUTERS/Ana Beltran

Мадридский "Реал" одержал уверенную победу над "Хетафе" в матче чемпионата Испании. Андрей Лунин вышел на поле в основном составе "королевского клуба".

После финального свистка арбитра президент "Реала" Флорентино Перес обратился к украинскому голкиперу, сообщает Marca.

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В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги "Реал" обыграл на выезде "Хетафе" со счетом 2:0 благодаря дублю Хоселу. Андрей Лунин вышел на поле в основном составе мадридской команды и провел на поле весь матч. Он спас ворота "Реала" в двух эпизодах, в том числе перевел мяч в штангу после опасного удара в исполнении Борхи Майораля.

Лунин в основном составе "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Что сказал Перес

После финального свистка президент "королевского клуба" Флорентино Перес вышел к команде, чтобы поблагодарить футболистов. Он отдельно обратился к Андрею Лунину. "Ты провел шикарный поединок! Молодец", — сказал Флорентино Перес.

Андрей Лунин с мячом. Фото: instagram.com/realmadrid/

Для украинского вратаря эта поддержка является своевременной, поскольку он ведет борьбу за место в основе "Реала" с испанцем Кепой Аррисабалагой. Эксперты и болельщики высоко оценивают вклад Лунина в успехи команды в этом сезоне. Теперь свою позицию проявил и президент клуба.

"Реал" сумел вернуться на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридцы опережают "Жирону" на два очка. Уже в воскресенье, четвертого февраля, "королевский клуб" примет мадридский "Атлетико".

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