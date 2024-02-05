Динамо безкоштовно запросить відомого гравця — про кого йдеться

Амір Фератович під час виступів за "Рому". Фото: instagram.com/feratovicamir/

З метою зміцнення лінії оборони київське "Динамо" може безкоштовно підписати досвідченого футболіста, який виступав у зарубіжних чемпіонатах. Цей захисник має статус вільного агента.

В останніх матчах "Динамо" багато пропускає, і команді потрібен ще один гравець оборонного плану, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Tutto Mercato.

Читайте також:

Пріоритетом київського "Динамо" на трансферному ринку є запрошення до команди центрального захисника. Останнім часом умови трансферу змінилися і столичний клуб розглядає гравців, які можуть безкоштовно приєднатися до команди. Такий перехід може статися вже найближчим часом.

Амір Фератович у Туреччині. Фото: instagram.com/feratovicamir/

Кого підпише "Динамо"

Черговим кандидатом на трансфер до українського клубу став 21-річний Амір Фератович зі Словенії. Наприкінці жовтня 2023 року у нього закінчився контракт із турецьким клубом "Адана Демірспор". За цього футболіста не доведеться платити.

Фератович здатний зіграти на будь-якій позиції в обороні. Він має досвід виступів за молодіжні команди італійської "Роми" та португальської "Бенфіки". Окрім цього, він захищав кольори "Ештрели".

Аміру Фератовичу передбачали велике майбутнє, але кілька травм та серія невдалих трансферів позначилися на його розвитку. Можливо, перехід у "Динамо" принесе користь і українській команді, і йому самому.

Нагадаємо, Шовковський несподівано відреагував на третю поразку "Динамо" на зборах.

Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач.

Мудрик віддав гольову передачу у провальному матчі "Челсі".