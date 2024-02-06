Шапаренко повністю відновився і готовий повернутися до основи Динамо

Микола Шапаренко на розминці. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко практично повністю відновився від травм, які заважали йому демонструвати найкращу гру у першій половині сезону. Тренерський штаб команди поступово підпускає футболіста до основного складу.

Влітку Шапаренко може змінити клуб, якщо зможе уникнути нових травм, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал журналіста та коментатора Віктора Вацка.

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Контракт Миколи Шапаренка з "Динамо" діє до літа 2025 року. Український футболіст уже міг би виступати у закордонній команді, але ці перспективи зіпсували декілька травм, які надовго вибили 25-річного хавбека з основного складу "біло-синіх".

Микола Шапаренко на зборах у Туреччині. Фото: пресслужба "Динамо"

Що чекає на Шапаренка в "Динамо"

Віктор Вацко нагадує, що до розриву хрестоподібних зв'язок коліна Микола Шапаренко був однією з головних трансферних цілей для закордонних клубів. Молодий футболіст мав перспективи продовжити кар'єру в сильній європейській команді. Але тяжке пошкодження надовго вибило його з ладу.

"На зборах у Туреччині він працює, як божевільний. І в тренажерному залі, і на полі, і на тренуваннях набирає форму. За контрольними іграми, як і "Динамо" загалом — не вражає. Було помітно, що ноги важкі, і моментами Микола уникає фізичного контакту із суперником, береже себе. Це не критика, з погляду психології все нормально. Шапаренко необхідно пройти через це", — розповів Віктор Вацко.

Журналіст не сумнівається, що Шапаренко зуміє проявити себе на другому зборі команди й повернеться до основного складу "Динамо". Він все ще є талановитим футболістом, який може привернути до себе увагу топклубів.

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