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Шапаренко полностью восстановился и готов вернуться в основу Динамо

6 февраля 2024 09:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко полностью восстановился и готов вернуться в основу Динамо
Николай Шапаренко на разминке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко практически полностью восстановился от травм, которые мешали ему демонстрировать лучшую игру в первой половине сезона. Тренерский штаб команды постепенно подпускает футболиста к основному составу. 

Летом Шапаренко может сменить клуб, если сумеет избежать новых травм, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал журналиста и комментатора Виктора Вацко. 

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Контракт Николая Шапаренко с "Динамо" действует до лета 2025-го года. Украинский футболист уже мог бы выступать в зарубежной команде, но эти перспективы испортили несколько травм, которые надолго выбили 25-летнего хавбека из основного состава "бело-синих". 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко на сборах в Турции. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что ждет Шапаренко в "Динамо" 

Виктор Вацко напоминает о том, что до разрыва крестообразных связок колена Николай Шапаренко был одной из главных трансферных целей для зарубежных клубов. У молодого футболиста были перспективы продолжить карьеру в сильной европейской команде. Но тяжелое повреждение надолго выбило его из строя. 

"На сборах в Турции он работает, как сумасшедший. И в тренажерном зале, и на поле, и на тренировках набирает форму. По контрольным играм, как и "Динамо" в целом — не впечатляет. Было заметно, что ноги тяжелые, и моментами Николай избегает физического контакта с соперником, бережет себя. Это не критика, с точки зрения психологии все нормально. Шапаренко необходимо пройти через это", — рассказал Виктор Вацко. 

Журналист не сомневается в том, что Шапаренко сумеет проявить себя на втором сборе команды и вернется в основной состав "Динамо". Он все еще является талантливым футболистом, который может обратить на себя внимание топ-клубов. 

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.

Один из лучших футболистов "Жироны" летом перейдет в английский "Манчестер Сити". Хосеп Гвардиола настоял на этом трансфере. 

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спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Николай Шапаренко

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