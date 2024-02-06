Лунин стал трансферной целью сразу двух известных клубов

Андрей Лунин во время матча с "Атлетико". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин должен будет выбрать, в каком клубе продолжить карьеру. "Реал" хочет продлить контракт с футболистом, которым интересуются и другие клубы.

Успешная игра Лунина вернула внимание к нему со стороны грандов европейского футбола, сообщает Marca.

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Андрей Лунин выиграл конкуренцию у испанского вратаря Кепы Аррисабалаги и стал основным голкипером мадридского "Реала" как минимум до возвращения Тибо Куртуа после травмы. Контракт 24-летнего голкипера с "королевским клубом" действует до лета 2025-го года, однако украинец может сменить команду уже через несколько месяцев.

Андрей Лунин в стартовом составе "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Какие клубы претендуют на Лунина

В услугах вратаря "Реала" заинтересован "Манчестер Юнайтед". Английский клуб ищет молодого голкипера с опытом выступлений в Лиге чемпионов. "Красные дьяволы" недовольны игрой Андре Онана и хотят пригласить игрока на замену камерунцу во время летнего трансферного окна.

Помимо английского клуба, Луниным интересуется и мюнхенская "Бавария". Немецкая команда ищет замену Мануэлю Нойеру, который через несколько лет завершит карьеру футболиста. Мюнхенцы готовы заплатить за украинского голкипера 20 млн евро, но реакция "Реала" на это пока не известна.

Андрей Лунин выходил на поле в стартовом составе "бланкос" в четырех последних матчах подряд.

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